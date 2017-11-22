20 gün rehin tuttuğu genç kıza tecavüz ve işkence iddiasıyla tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bitkin halde bulunup götürüldüğü hastanede tecavüze uğradığı ortaya çıkan 19 yaşındaki D.R.B.\'ye 20 gün boyunca işkence ve tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan evli 2 çocuk babası 32 yaşındaki Rasin S., tutuklandı. Genç kız, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve 17 suç kaydı bulunan Rasin S.\'nin, ellerini bağlayıp, soyduktan sonra kemerle dövüp kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte yaşayan D.R.B., 1 Kasım\'da saçını boyatmak için evden ayrıldı. Belediyeevleri Mahallesi\'nde Gökhan U.\'nun işlettiği kadın kuaförüne gitti. Genç kız, burada Gökhan U.\'nun yanındaki arkadaşı ayakkabıcılık Rasin S. ile tanıştı. Rasin S., samimiyet kurduğu genç kızı, saçını boyatınca gezmeye götürmeyi teklif etti. Rasin S., tedirgin olan genç kızı, \'Benim de evladım var. Sana kötü bir şey yapmam\' diyerek ikna etti. Birlikte gezen Rasin S., genç kızı Sarıyakup Mahallesi\'ndeki iş yerinin çatı katına çıkarttı. Akşam eve dönmek isteyen genç kıza izin vermeyen Rasin S., ididaya göre, sopayla D.R.B.\'yi dövüp tecavüz etti. İş yerinin çatı katına hapsettiği genç kıza şiddet uygulayıp, defalarca tecavüz eden Rasin S., Mersin ve Antalya\'ya götürerek, burada da kaldığı evlerde cinsel saldırısını sürdürdü.

Rasin S., ailesiyle iletişim kurmaması için genç kızın cep telefonunu alıp, SIM kartını da kırdı. 4 gün süren Mersin- Antalya turunun ardından Adana\'ya dönen Rasin S., genç kızı yeniden iş yerine hapsetti. Uyuşturucu bağımlısı da olan zanlı, ellerini bağladığı kızı çırılçıplak soyup \'fantezi olsun\' diye hem kemerle dövdü hem de tecavüz etti.

UYUŞTURUCU ALIP UYUYUNCA KURTULDU

Ailenin şikayetiyle polisin her yerde aradığı genç kız, 20 Kasım\'da Rasin S.\'nin uyuşturucu alıp, uykuya dalmasını fırsat bilip, esir tutulduğu işyerinden kaçıp, bir esnafa sığındı. Bitkin haldeki genç kız, çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedavi edildi. Başından geçenleri tek tek anlatan genç kız, bu durumda ailesinin de kendisini öldürmesinden korktuğunu söyleyince Kadın Sığınma Evi\'ne yerleştirildi.

17 SUÇ KAYDI VAR

Genç kızın, ellerini bağlayıp, çırılçıplak soyup, hem kemerle dövdüğünü hem de tecavüz ettiğini iddia ettiği Rasin S. polis operasyonuyla yakalandı. Genç kızla rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Rasin S., \"Ona tecavüz etmedim, kendi isteğiyle birlikte olduk. Benimle evlenmek istiyordu, onu reddedince bana iftira attı\" diye ifade verdiği öğrenildi. Tehdit ve hakaret olmak üzere gasp, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi 17 ayrı suçtan poliste kaydı olan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

RUH SAĞLIĞINDA TEDAVİ OLMUŞ

İfadesinde 20 gün boyunca tecavüze ve şiddete uğradığını söyleyen genç kızın ise 2 yıl önce çok sevdiği birini kaybettiği için sürekli ağlayıp üzüldüğü, ailesinin de bu yüzden kendisini Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne götürüldüğü, bir süre ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.



FOTOĞRAFLI