20 gün önce Erzurum Savcılığı'na atanmıştı; ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik olarak sürdürülen soruşturmalarda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla görevden uzaklaştırılan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş tutuklanarak cezaevine kondu.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Keşan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, 20 gün önce 23 Temmuz’da yayınlanan HSK Yaz Kararnamesiyle ErzurumCumhuriyet Savcılığı’na atanan savcı Muhammed Ali Akkuş’un telefonunda ByLock bulunduğu gerekçesiyle, HSK 1.Dairesince soruşturma izni verilmiş, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde İD numarası saptanarak ByLock kullanıcısı olduğu netleştirilen savcı Akkuş, HSK 2.Dairesinin kararıyla, Hâkimler ve Savcılar Kanunu 77. maddesinde düzenlenen 'hakkında soruşturma yürütülen kişilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği' hükmü gerekçesiyle geçtiğimiz hafta görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturmada, çözümlenen yazışma metinlerinden İD numarası belirlenerek kimliğine ulaşılan savcı Muhammet Ali Akkuş, dün Edirnepolisince gözaltına alınıp İstanbulEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edilmişti. Savcı Akkuş emniyetteki işlemlerinin ardından, terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün gizli haberleşme programını kullanma suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri cezaevine kondu.