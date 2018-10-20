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Spor

20 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar: "2'nci kez şampiyon olmak istiyorum" Efraim Kahraman: "Hedefimiz olimpiyatlar" Zeynep Yetkin: "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" Buse Tosun: "Ülkeme şampiyonluk getirmek istiyorum" DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVAL

20 Ekim 2018 12:27

(ÖZEL) Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar: \"2\'nci kez şampiyon olmak istiyorum\"
Efraim Kahraman: \"Hedefimiz olimpiyatlar\"
Zeynep Yetkin: \"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum\"
Buse Tosun: \"Ülkeme şampiyonluk getirmek istiyorum\"

DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVALİ
13:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu\'nun açılışını yapacak ve Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek siyasiler-ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapacak

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor 
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG
14.00 Gençlerbirliği - Adanaspor 
19.30 Balıkesirspor Baltok - Boluspor
19.30 Gaziantep FK - Ümraniyespor 

BEŞİKTAŞ 
12.00 Siyah beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek
16.00 Beşiktaş özel uçakla İzmir\'e gidecek
17.00 Takımın İzmir\'de karşılanışı 

GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'ndaki Schalke 04 maçının hazırlıklarına başlayacak

AVRUPA LİGLERİ
14.00 Malmö - Hammarby
16.00 Roma - SPAL 
16.30 Wolfsburg - Bayern Münih 
21.45 Barcelona - Sevilla
19.00 Royal Excel Mouscron - Standard Liege
19.30 Schalke - Werder Bremen
21.00 Dijon - Lille
21.30 Genk - AS Eupen 

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ
15.15 Adatıp Sakarya BŞB - Gaziantep Basketbol
17.30 Türk Telekom - Beşiktaş
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13.00 Galatasaray - İzmit Belediyespor 

VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
14.00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

GOLF
- Turkcell Platinum Golf Challenge devam ediyor

ATLETİZM
Bu yıl 5\'incisi düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail\'e Ürgüp Şehir Merkezi’nden start verilecek

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