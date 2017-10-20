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Spor

20 Ekim Cuma Spor Gündemi

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE DOĞRU Galatasaray cephesi sessizliğini koruyor

20 Ekim 2017 12:36

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE DOĞRU
Galatasaray cephesi sessizliğini koruyor. Derbi hazırlıkları (11.15) dış dünyaya kapalı bir şekilde devam ediyor. Futbolcu, teknik adam eşleri, çocukları, yakınları, kısacası hiç kimse tesislere giriş yapamıyor.
Fenerbahçe cephesinde ise son açıklamalar dün yapıldı. Sarı-Lacivertli ekipte maçın taktik çalışmaları devam ediyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, SPOR MEDYASI İLE BULUŞUYOR
10.00 Sepetçiler Kasrı 

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek (Basına AÇIK) 

SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

TFF 1. Lig
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü

MARMARİS RALLİSİ
Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi\'nin başlangıcı yapılacak 

BASKETBOL
THY AVRUPA LİGİ
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

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