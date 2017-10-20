20 Ekim Cuma Spor Gündemi

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE DOĞRU
Galatasaray cephesi sessizliğini koruyor. Derbi hazırlıkları (11.15) dış dünyaya kapalı bir şekilde devam ediyor. Futbolcu, teknik adam eşleri, çocukları, yakınları, kısacası hiç kimse tesislere giriş yapamıyor.
Fenerbahçe cephesinde ise son açıklamalar dün yapıldı. Sarı-Lacivertli ekipte maçın taktik çalışmaları devam ediyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, SPOR MEDYASI İLE BULUŞUYOR
10.00 Sepetçiler Kasrı
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek (Basına AÇIK)
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20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
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MARMARİS RALLİSİ
Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi\'nin başlangıcı yapılacak
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22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes