20 Ekim Cuma Spor Gündemi

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE DOĞRU

Galatasaray cephesi sessizliğini koruyor. Derbi hazırlıkları (11.15) dış dünyaya kapalı bir şekilde devam ediyor. Futbolcu, teknik adam eşleri, çocukları, yakınları, kısacası hiç kimse tesislere giriş yapamıyor.

Fenerbahçe cephesinde ise son açıklamalar dün yapıldı. Sarı-Lacivertli ekipte maçın taktik çalışmaları devam ediyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, SPOR MEDYASI İLE BULUŞUYOR

10.00 Sepetçiler Kasrı

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek (Basına AÇIK)

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20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

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18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü

MARMARİS RALLİSİ

Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi\'nin başlangıcı yapılacak

BASKETBOL

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22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes