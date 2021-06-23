20 dolarlık kripto para yatırımı sistem hatasıyla 167 trilyona fırladı; "Miktarı görüp çekememek kalbimi kırıyor"

ABD'de kripto para birimi Rocket Bunny'e geçen hafta 20 dolar yatırım yapan öğrenci Chris Williamson, yaptığı yatırımın 167 trilyon dolara çıktığını gördü. Öte yandan Williamson'ın büyük servetinin bir "görüntüleme hatasından" kaynaklandığı ortaya çıktı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Chris Williamson isimli öğrenci geçen hafta pek bilinmeyen bir kripto para birimi olan Rocket Bunny'e 20 dolar yatırdı. 15 Haziran'da yatırımı yapan Williamson, 16 Haziran'da parasının 1.4 trilyondan daha fazla olduğunu gördü. Newsweek, Williamson'la son konuştuğunda 167 trilyon doları görmüştü.

Rocket Bunny'i doğrudan desteklemeyen ancak Uniswap platformu aracılığıyla satın almaya ve Bitcoin ya da Etherum gibi başka bir para birimine çevirmeye izin veren Coinbase, Williamson'ın servetinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şirket, Williamson'ın bir görüntüleme hatası nedeniyle "trilyoner" olduğunu söyledi. Şirket, sorunu çözmeye çalıştıklarını da ekledi.

Williamson, parasının 16 haneli bir sayıya çıktığını görüp çekememenin kendisi için "acı verici" olduğunu söyledi. Coinbase sözcüsü, paranın bir hata sonucu 167 trilyon dolar göründüğünü vurgulayarak para çekmesinin yasak olduğunu belirtti.

Williamson, hesabında gördüğü miktarla yapılabileceklerini hayal ettiğini, gerçek olmamasının kendisini üzdüğünü anlattı.