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Kültür-Sanat

20 dilde Mesnevi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'nin 20 dile çevrileceğini söyledi.

05 Ekim 2008 03:00

Akyürek, aslı Farsça olan Mesnevi'yi Türkçeye çevirip 6 cilt halinde yayımladıklarını anımsattı. Eseri daha sonra 14 dile çevirdiklerini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, şöyle dedi:

"Bugüne kadar Türkçe, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Urduca, Fransızca, Türkmence, İspanyolca, İsveççe, Arnavutça, Japonca, Özbekçe ve günümüzde kullanılan Farsçaya çevirisi yapılan Mesnevi'nin, Tacikçe, Kazakça, Felemenkçe ve Boşnakçasını baskıya hazırlıyoruz. Eser, Rusça diline çeviri aşamasında.Mesnevi'yi Çince, Moğolca ve Yunancaya çevirmek için çalışma yürütüyoruz. Şu anda 14 dilde yayımlanan eser, 20 dile çevrilecek."

Tahir Akyürek, yabancı dillerde basımı gerçekleştirilen Mesnevi'yi yerli ve yabancı devlet adamlarına hediye ettiklerini, eseri uluslararası kitap fuarları ve kütüphanelere de gönderdiklerini bildirdi.

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