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Yaşam

20 dakika oksijen maskesiyle uçtular!

Rahatsızlık geçiren yolculara sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi

26 Kasım 2012 19:37

 

Türk Hava Yolları'nın Şanghay- İstanbul seferini yapan uçağı Hazar Denizi üzerindeyken kabin basıncının düşmesi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı yerine Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu olarak indi. Yolcular 20 dakika süreyle oksijen maskesiyle yolculuk yaptı.
 
Türk Hava Yolları'nın Şanghay İstanbul seferini yapan TK-27 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağının Hazar Denizi üzerindeyken kabin içi basıncı düştü. Pilot uçaktaki 272 yolcuya uçağın teknik arıza nedeniyle Ankara’ya ineceği bilgisini verdi.
 
20 dakika boyunca oksijen maskesi takmak zorunda kalan yolcular, uçağın zorunlu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı yerine Ankara Esenboğa Havalimanı’na inmesiyle rahat bir nefes aldı.
 
Burada özellikle kulaklarından rahatsızlık geçiren yolculara sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
 
Şanghay’da çalışan ve yıllık izin nedeniyle İstanbul’a gelen Müslüm Güneş ise hiç panik yapmadığını ve korkmadığını belirterek, ''Gayet güzel geliyorduk. Hostesler yemekleri dağıtıyordu. Başımızın üstündeki maskeler birden açılıp önümüze geldi. Pilot anons etti. Ankara’ya inmemiz gerektiğini söyledi. Başka hiçbir şey olmadı. Pilot herkesi teselli ediyordu'' dedi.
 

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