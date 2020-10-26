"20 Cent olmak istemiyorum" demişti: Rapçi 50 Cent, küfür edip Trump'a verdiği desteği geri çekti

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Gerçek adı Curtis Jackson olan ve 50 Cent mahlasıyla tanınan ABD'li rapçi, Başkan Donald Trump'a verdiği desteği geri çekti.

50 Cent, pazar günü eski sevgilisi komedyen Chelsea Handler'ın katıldığı Jimmy Fallon'ın sunduğu "The Tonight Show"dan bir video paylaştı.

Bahsi geçen videoda Handler, "Ona siyah bir vatandaş olduğunu, bu yüzden Donald Trump'a oy veremeyeceğini hatırlattım. Aynı zamanda kendi cebinin erimesinden endişelendiği için onu dinleyen insanların fikrini değiştirmemesi gerektiğini söyledim" diyor.

Ünlü rapçi videoyu eklediği tweete, "F**k Donald Trump. Onu hiç sevmedim. Bildiğim kadarıyla beni tuzağa düşürdü ve arkadaşım Angeles Fernandez'i öldürttü. Ancak bunlar geçmişte kaldı. LOL" yazdı.

50 Cent, geçen hafta Demokrat adayJoe Biden'ın vergi planına tepki göstererek "Ben 20 Cent olmak istemiyorum" demiş ve 3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a oy vereceğini söylemişti.