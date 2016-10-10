20 bin sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını saat 17.00'da açıkladı. Öğretmen adayları atama sonuçlarını MEBBİS'e kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak öğrenebiliyor.

15 bin öğretmen ve 5 bin dershane öğretmeni dahil toplamda 20 bin öğretmenin alınacağı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinde 17.03'te yayına girdi.

Başvuru oranı yüzde 89 olarak açıklandı

Dershane öğretmenleri dahil 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklandı. Buna göre yapılan toplam başvuru sayısı 43 bin 352 kişi olarak açıklandı. Tercih esnasında 6000'e yakın başvuru kontenjanı ise boş kaldı.

20 eğitim kurumu tercih edilebildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sözleşmeli öğretmen alım duyurusunda yer alan bilgiye göre adaylar, 4-7 ekimde açılan tercih ekranında en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebildi.

Bu koşullar altında tercihler, aynı il ve farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte sıralanarak yapılabildi. İşlemlerini bitiren adaylar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattıkları tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmiş oldu.

Uygunluk bilgisi alındı

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylara “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ve “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçenekleri sunuldu. Bu şekilde, yapmış olduğu tercihlerinden herhangi birine atanamayan adayların, boş kalan kontenjanlara bilgisayar kurası ile ataması sağlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerden istenecek belgeler

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzuna göre ataması yapılan öğretmenlerden istenecek belgeler şu şekilde olacak;

11.2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

12. Göreve başlamayan öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

12.3. Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmen yetiştirme sürecinde seçilen öğrenciye sunulacak eğitimin niteliği ve eğitimin verildiği kurumların kalitesinin önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YÖK'ün verilerine göre eğitim fakültesi sayısının 92 olduğunu, öğrenci sayısının ise 210 binin üzerinde olduğunu aktardı.



Yılmaz, "Bu sayısal artış beraberinde eğitimde nitelik sorunu olmak üzere, yeni sorun alanları doğurmuş, mevcut öğretmen yetiştirme sistemiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kaliteli bir meslek eğitimi tesis edilmesi için öğretmen yetiştirmeye yönelik lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumların fiziki ve beşeri kaynaklarının yanı sıra ihtiyaçları karşılar nitelikte yapılandırılmış öğretim programına da sahip olması gerekir." şeklinde konuştu.



Bakanlığın öğretmenlerle ilgili faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik yönerge çıkardıklarını hatırlattı. Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Öğretmen Strateji Belgesini hazırladık. Kalkınma Bakanlığına, Yüksek Planlama Kuruluna sunulması için gönderdik. Muhtemelen Kalkınma Bakanlığı diğer bakanlıkların görüşlerini alıyor. Bu görüşler alındıktan sonra bizim amacımız yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak istiyoruz. Birçok kanunda öğretmenliklerle ilgili düzenlemeler var, bunların hepsini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz."