Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2000 yılında eğitime destek amacıyla başlatılan ve her yıl dar gelirli öğrencilerin yararlandığı burs başvuruları 22 Eylül’de başlayacak.
Bu yıl da internet üzerinden başvurunun yapılacağı burs için 7 bin 500 ilköğretim öğrencisine 20 YTL, 5 bin lise öğrencisine 25 YTL ve 7 bin 500 üniversite öğrencisine de 50 YTL aylık karşılıksız burs ödemesi yapılacak.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ömer Öksüz, burslarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 2008- 2009 eğitim -öğretim yılında toplam 20 bin öğrenciye burs verileceğini kaydetti. Her yıl eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenli olarak burs verdiklerini belirten Öksüz, burs almaya hak kazanan öğrencilerin başvurulardaki beyanlarına göre yapılacak puanlamayla belirleneceğini belirtti.
Burs değerlendirmesinde anne ve babanın iş, gelir ve sosyal güvenlik durumu ile okuyan kardeş sayısı gibi etkenlerin rol oynayacağını kaydeden Ömer Öksüz, bu nedenle beyanların kesinlikle doğru olarak bildirilmesini istedi. Öksüz, burslara Ankara’da okuyan veya ailesi Ankara’da ikamet edip de Ankara dışında eğitim gören öğrencilerin de başvurabileceğini ifade etti.
Burs başvuruları http://www.ankara.bel.tr
adresinden yapılabilecek.