20 bin mantar pano çivisi ile Türk bayrağı motifi yaptılar

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta 26 Haziran İlköğretim Okulu öğrencileri 20 bin mantar pano çivisi kullanarak 1 metre eninde 1.5 boyunda Türk bayrağı motifi yaptı.

Kent merkezinde, 26 Haziran İlköğretim Okulu 6-C sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın eşliğinde 20 günde 20 bin mantar pano çivisi kullanarak strafor üzerine Türk bayrağı ve Tokat’ın tarihi mekanlarının motifini yaptı. Teneffüslerde ve okul çıkışlarında öğrenciler, gözetmen öğretmen eşliğinde mantar pano çivilerini strafor üzerine yerleştirerek 1 metre genişliğinde, 1.5 metre boyunda olan Türk bayrağı motifini oluşturdu.

Okulun Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın, tabloyu 20 günlük bir sürede öğrencileri ile birlikte yaptıklarını söyledi. Taşkın, \'\'Bu çalışmada 20 bin mantar pano çivisi kullandık. Bunların temini çok zor oldu. Çünkü kutu olarak aldığımızdan oldukça maliyetliydi. Bunları doğrudan toptancısından temin ederek işe başladık. İkinci bir zorluk ise farklı renkte olmalarıydı. Toplamda bize 13-14 bin tane kırmızı gerekliydi bayrağımızı yapabilmemiz için. Bunları öğrenciler ile beraber boyadık. Renklerine göre ayırdık. Ondan sonraki 10 günlük süreçte çocuklarımız teneffüslerde, okul çıkışlarında, öğle aralarında severek koşarak bu işi yapmaya yöneldiler. Çok mutlu oldular güzel bir çalışma oldu. \'Değerlerimiz geleceğimizdir\' diyerek başlattığımız bu çalışmada öğrenciler süreç içerisinde dayanışmayı, sabretmeyi ve en önemlisi vatan sevgisi, memleket sevgisi, bayrak sevgisini aşılamak için bir amaç edindik. Ben hepsinin eline, emeğine sağlık diyorum\'\' dedi.

6-C sınıfı öğrencileri ise projeyi eğlence içinde yaptıklarını söyledi.

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