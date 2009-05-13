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Yaşam

20 bin korsan kitap ele geçirildi

13 Mayıs 2009 19:42

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir depoda "korsan basım" olduğu bildirilen yaklaşık 20 bin kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine başlattıkları ve 2 ay süren takibin ardından,Alaybey 1682 Sokak'taki depoya operasyon düzenledi.

Depoda, yaklaşık 20 bin roman, ders ve yabancı dil kitabı elegeçirildi.

Kitapların "korsan basım" olduğu, üzerlerine ucuza satılan kitaplardan sökülen bandrollerin yapıştırılarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı bildirildi.

Olayla ilgili E.P. (38) ile N.A. (28) gözaltına alındı.

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