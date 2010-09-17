20 bin kişi terör kurbanlarını Kürtçe ağıtlarla uğurladı

T24

Hakkari'de törende polise taşlı saldırı



Köyde asker görünmedi

Yüksekova'da kepenkler kapandı

20 bin kişi katıldı

Hakkari’nin Durankaya Beldesi, Geçitli Köyü’nden Hakkari’ye giden Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüs geçerken, yola yerleştirilen mayının dün sabah patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Mayınlı saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsileri tamamlandıktan sonra bu sabah Hakkari Devlet Hastanesi’nden ailelere teslim edildi.Cenazeleri almak için aralarında BDP’li Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile yaklaşık 1000 kişi hastane önünde toplandı. Toplanan kalabalık sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarken, bir grup hükümeti protesto etti.Bu arada toplanan kalabalık arasında bulunan bazı kişiler gazetecilere tepki gösterdi. Tepki sırasında bir kameraman tartaklanırken, güvenlik görevlileri ve hastane önünde toplananların müdahalesi ile öfkeli grup güçlükle sakinleştirildi. Polis, hastane ve çevresinde geniş güvenlik aldıktan sonra cenazeler ailelerine teslim edildi.Mayın kurbanlarından Hakkari’nin merkez Gazi Mahallesi’nde toprağa verilecek Eşref Gür’ün cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra omuzlarda taşındı. Cenazenin götürülmesi sırasında bazı kişiler, çevrede önlem alan polise taşlı saldırıda bulundu. Polis, saldırganları tazyikli su ve biber gazı kullanarak dağıttı.Eşref Gür Gazi Mahallesi'nde, hayatını kaybedenlerden Şirin Kurt, Zarife Çiftçi ve Nurullah Umut Çiftçi ise Yeni ve Kıran Mahallelerinde düzenlenen törenlerle ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılanlar, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Polis, cenazelerin defin işlemleri sırasında uzaktan güvenlik önlemi aldığı gözlendi.Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından törenlere katılanların büyük kısmı Hakkari kent merkezinde toplanmaya başladı. Kentte sıkı güvenlik önlemleri alan polis, önlemlerini özellikle kamu binaları ve kentin stratejik noklarında yoğunlaştırdı.Devlet Hastanesi’nden Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı’na ait ambulanslarla alınan Aydın Erol, Enes Erol ve Ebuzeyd İdem’in cenazeleri uzun araç konvoyuyla olayın meydana geldiği Geçitli Köyü’ne götürüldü. Köyde askerin önlem almadığı, görünmediği gözlendi. 3 kişi burada 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verilirken, ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Törende sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atılırken, köylülere gazetecilere tepki gösterdi. Köylüler il dışından gelen gazetecilerin töreni izlemesine izin vermezken, köye sadece Hakkari’de görev yapan gazeteciler alındı. Köyde cenazeye katılanların büyük bölümü daha sonra Hakkari kent merkezine hareket etti.Mayınlı saldırıda ölenlerden Cane Dayan ile Semiha Dayan’ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Yüksekova İlçesi’ne götürülürken, konvoyda araçların çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yüksekova’da bugün cenaze nedeniyle esnaf kepenk kapatma eyleminde bulunurken, işyerleri açılmadı.Yüksekova’da 2 kişini cenaze törenine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Merkez Kışla Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler belediyeye ait araçla 3 kilometre mesafedeki Akalan Mezarlığı’na götürülmek üzere yol açıkarıldı. Yaklaşık 20 bin kişide cenazelerin ardından mezarlığa yürüyüşe geçip sık sık ‘İntikam’, ‘Başkansız yaşam olmaz’ ile PKK ve Abdullah Öcalan lehin sloganlar attı.Polis cenaze nedeniyle uzaktan önlem alırken, BDP’liler güvenlik önlemleri için partililerin görevlendirdi. İpek Yolu Caddesi cenaze nedeniyle trafiğe kapatılırken, BDP’li görevliler kamu binaları önünde etten duvar ördü. Cenazeler daha sonra Akalan Mezarlığı’nda toprağa verildi.