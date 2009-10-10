20 bin kişi Munzur için yürüdü

Tunceli'de Munzur Vadisi'ne yapılan barajlara tepkiler sürüyor. Barajlara tepki için 20 bin kişi Tunceli'de yürüyüş yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi baraj yapımının durdurulmasını istedi.



20 bin kişi barajlara karşı yürüdü. Munzur'un kıyısında adeta insan seli aktı. Pankartlar açıldı, sloganlar atıldı.



Tunceli'de Munzur Vadisi'ne yapılacak barajlara karşı çevre mitingi yapıldı.



İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Tunceli'ye gelen binlerce kişi uzun bir kortej oluşturdu.



Tunceli Belediyesi, ilçe belediyeleri, Tunceli Dernekler Federasyonu ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının, tek şeridi ulaşıma kapatılan Tunceli-Elazığ karayolunda düzenlediği yürüyüşe, DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, ilçe belediye başkanları, Tuncelili bazı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çarşı merkezinden başlayan eylem 8 kilometrelik yürüyüşten sonra Atatürk mahallesinde tamamlanan Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında devam etti.



Belediye Başkanı Şahin, bütün Tuncelililerin baraj ve hidroelektrik santrallarına karşı tek yürek olduğunu ifade etti ve "Munzur ve Pülümür çayları üzerine yapılacak olan barajlarla başta kentimiz olmak üzere köylerimiz bir bir sular altına bırakılarak tekrar göçe zorlanıyoruz. Tunceli sessizce insansızlaştırılıyor" dedi.



Konuşmalarda Tunceli'inin doğal güzelliklerinin barajlarla yok edilmek ve insanlardan arındırılmak istendiği söylendi.



Kutsal sayılan yerlerin su altında kalacağı belirtildi, barajlara karşı eylemlerin süreceği anlatıldı.



Bu arada, kent merkezindeki esnaf da yaklaşık 3 saat süreyle iş yerlerinin kepenklerini kapalı tutarak mitinge destek verdi.



Konuşmaların ardından sanatçılar Mikail Aslan ile Ferhat Tunç konser verdi.