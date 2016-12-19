20 bin Euro'luk cezayı ödeyip, çekime gitti!

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Van der Wiel, 20 bin Euro'luk cezayı ödedikten sonra yurt dışına, fotoğraf çekimine gitti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel ve Emenike bugünden itibaren Dereağzı'nda tam gün mesaiye başlayacak.



Hollandalı futbolcunun kadro dışı kalmasına giden süreçte bir detay daha ortaya çıktı. Sevgilisi Rose Bertram ile ortak bir moda markası bulunan Van der Wiel, bir fotoğraf çekimi için İsviçre'ye gitti.

Kulüpten "Gidersen para cezası alırsın" ültimatomuyla karşılaştı. "Ceza ne kadar" diye soran Hollandalı, "20 bin Euro" yanıtını alınca cezayı ödeyip İsviçre'ye uçtu.