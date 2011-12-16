-20 bin engelliye iş imkanı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Mart ayında yapılacak sınav sonucunda 20 bin engelliye kadro vereceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen ''Özür Bedendedir, Engel Mekanda'' programında konuşan Şahin, Avrupa'nın kültür başkenti olan İstanbul'a her geldiğinde büyük bir heyecan duyduğunu ve aynı heyecanla geri döndüğünü kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu'nun buradaki duruşu, vizyonu ve cesaretinin kendileri için güç kaynağı olduğunu aktaran Şahin, ''Onun liderliğindeki AK Parti hükümeti, her alanda olduğu gibi engellilerle ilgili alanda da büyük bir başarı hikayesi yazmıştır'' dedi. Türkiye'ye 1990'lı yıllarda gelen yabancıların, ''Ne kadar şanslısınız, hiç engellinizi göremiyoruz'' dediğini bildiren Şahin, şöyle konuştu: ''Böyle bir 90'lı yıllar geçirdik. Bu yıllarda dünya engellilerle ilgili birçok sorunu masaya yatırmıştı, ama biz hala onları yok sayıyorduk. Adı da yoktu, yasası da yoktu. AK Parti iktidarıyla 2005'te devrim niteliğinde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa çıkan Engelliler Yasası, bu işin en önemli miladı olmuştur. O yasaya imza atan bir milletvekili, bugün bu alanın bakanı olarak ne kadar önemli bir başlangıç yaptığımızın ve sayın Başbakanımızın o gün verdiği talimatın ne kadar önemli bir talimat olduğunu görüyoruz.'' Şahin, sosyal politikalara ayırdıkları bütçenin 1.2 milyar TL'den 12 milyar TL'ye çıktığını kaydederek, ''Toplamda büyüttüğümüz pastanın içerisinde engellilerimizin engelini kaldırmak için ayırdığımız bütçeyi de ülkemizin toplam büyümesinden en az 3 kat fazla olacak şekilde pozitif ayrımcılığa devam ettik'' dedi. Rehabilitasyonda engellilerin daha fazla yarar sağlaması ve ücretsiz istifade edebilmesi için çok önemli radikal kararlar aldıklarını vurgulayan Şahin, çok çağdaş bir sistem olan evde bakım sistemini hayata geçirdiklerini bildirdi. -İstihdam- En önemli sıkıntılarından birinin istihdam olduğunu dile getiren Şahin, bu konuyla ilgili yönetmelik ve mevzuatları değiştirdiklerini aktardı. Başbakan Erdoğan ve Ömer Dinçer'in Çalışma Bakanlığı döneminde çok önemli adımların atılmaya başladığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: ''Memur ve işçi kardeşlerimizin 3 kat ve 4 kat istihdama kavuştuğu bir yıl olmuştur. Söylediğimiz iki şey çok önemlidir; istihdam ve ulaşılabilirlik. İstihdamla ilgili 2012 eylem planımızı hazırladık. Engellileri kendi içinde kategorilere ayıracağımız, işitme, görme, bedensel, zihinsel engellinin kendi içinde yarışacağı yeni bir sınav sisteminin başlangıcının talimatını verdim. Yönetmeliğimizi değiştirdik. Mart ayında bu yeni sınav sistemine göre, herkesin kendi içinde yarışacağı bir sınavı başaracağız. Çıkan sonuca göre de hızlı bir şekilde, şu anda tahmini olarak belirlediğimiz 20 bin kadromuzu iş sahibi edeceğiz. Bu hedefi koyduk, Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız.''