20 bin dolarlık 'süper telefon' satışa çıkıyor

Sirin adlı firmanın piyasaya süreceği yöneticileri hedefleyen Solarin adlı cep telefonunun satış fiyatı 20 bin dolar olarak açıklandı.

İngiliz ve İsrail ortaklığıyla üretilen yeni telefonun askeri düzeyde güvenlik duvarına sahip olduğu ve piyasadaki en yeni telefonlardan bile en az iki-üç yıl ileride bir teknolojiyi barındırdığı belirtiliyor.

Şirketin kurucularından Moşe Hogeg, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamalarda "Telefonumuz ticari açıdan avantajlı bir fiyata sahip olmasa da, dünyadaki en son teknolojiyi kullanıcılara sunuyor" diyor.

Solarin akıllı telefonu Android işletim sistemiyle çalışacak. Ancak, bunun dışında telefonın teknik donanımı ya da yazılımı hakkındaki bilgiler gizli tutuluyor.

Telefonun Mayıs ayı içerisinde piyasaya sürüleceği belirtildi.



Lüks telefon pazarı 1,1 milyar dolar



Moşe Hogeg, hem Avrupa'da hem de Amerika'da binlerce şirket yöneticisinin bu telefon için 20 bin doları gözden çıkarabileceğini düşünüyor ve sıradan telefonların bilgisayar korsanları tarafından hacklenmesinin maliyetinin çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.

Dünyada lüks cep telefonu pazarının 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak pahalı telefonların fiyatını belirleyen genelde teknolojik donanımdansa, altın kaplamalar gibi lüks sembolleri.

İngiliz Vertu firmasının altın kaplama ve elmas işlemeli telefonları 10 bin ila 300 bin dolar arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Bugüne kadar satılan en pahalı telefon ise üzerinde bir adet siyah elmas bulunan Apple 5 Black Diamond. Bu telefon 15,3 milyon dolardan alıcı bulmuştu.