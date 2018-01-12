20 ay içinde 410 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Karma Komisyonu'nun önüne geldi

TBMM Karma Komisyonu’nun önünde, 20 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçen 20 aylık süreçte 410 dokunulmazlık fezlekesi olduğu anlaşıldı.

TBMM Anayasa Komisyonu’nun yenilenen internet sitesinde, Anayasa'da değişiklik yapılmasına dair kanunun 20 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında Karma Komisyon Başkanlığı'na havale edilen yasama dokunulmazlığına ilişkin veriler yayınlandı. Açıklanan verilere göre, Karma Komisyonu'na havale edilen dokunulmazlık tezkeresi sayısı 410 oldu. Partilere dağılımına bakıldığında AKP'den 6, CHP'den 102, HDP'den ise 300 yasama dokunulmazlığı tezkeresi komisyonun önüne geldi, MHP'nin ise dosyası bulunmuyor.



Anayasa Komisyonu’nun resmi sayfasından yer alan istatistikler şöyle:

Komisyona İntikal Eden Dokunulmazlık Tezkeresi Sayısı: 410

Adalet ve Kalkınma Partisi: 6

Cumhuriyet Halk Partisi: 102

Halkların Demokratik Partisi: 300

Milliyetçi Hareket Partisi: -

İyi Parti: 2

Bağımsız Milletvekili: -

İade Edilen Dosya: 17

Hakkında Dosya Düzenlenen Milletvekillerinin (120) Partilere Göre Dağılımı:

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri: 6

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri: 61

Halkların Demokratik Partisi Milletvekilleri: 51

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri: -

İyi Parti Milletvekili: 2

Bir tezkerede, birden fazla milletvekiline ait dosya sayısı: 7

Milletvekilliği Sona Erenler: 6, (HDP: 5, CHP: 1)

Bu istatistiki/veriler, 20/05/2016 tarihli ve 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Karma Komisyon Başkanlığına havale edilen yasama dokunulmazlığı dosyaları için geçerlidir.