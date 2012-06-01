20 Avrupa ülkesinde çakma ürün operasyonu yapıldı

Sahtecilere karşı 20 ülkede yapılan ‘Black Poseidon’ operasyonu kapsamında 1 milyar dolarlık mal ele geçirildi.

Milliyet'in haberine göre, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini üreterek piyasa süren sahtecilere karşı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 Avrupa ülkesinde operasyonlar düzenlendi. “Black Poseidon” ismini taşıyan ve mayıs ayı boyunca sürüdürülen operasyonlarda 1 milyar dolar değerinde yüz binlerce sahte ürün ele geçirildi.

Operasyon yapılan ülkeler

Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Hırvatistan Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Malta, Macaristan, Andorra, Polonya, Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna, Slovenya ve Slovakya.

100 bin dolarlık çanta

Operasyonlarda ele geçirildi. Bu ürünler arasında özellikle orjinalleri 10 ila 100 bin dolar arasında değişen çantalar ve saatlerin sahteleri ile ayakkabılar, gözlükler, tekstil ve kozmetik ürünlerinin taklitlerinin yoğunlukta olduğu kaydedildi. Ayrıca, bazı yazılım firmalarına ait yazılımların sahteleri de ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.



Operasyonun Türkiye ayağında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu büyük şehirlerde etkin denetimler yapıldı. Bu kapsamda İstanbul’un Avrupa’nın en önemli korsan üretim merkezleri arasında yer aldığı saptandı. Türkiye’de üretilen korsan ürünlerin diğer ülkelerde üretilenlere oranla kaliteli ve işçilik açısından iyi olması nedeniyle, daha çok talep gördüğü ifade edildi.

En çok taklit edilen markalar

Ankara Ticaret Odası’nın hazırladığı, “Çakma Ekonomi” raporuna göre en çok taklit edilen markalar arasında; Apple Iphone, Nokia, Nike, Adidas, Puma, Converse, Polo, Panasonic, Microsoft, Citizen, Ray-Ban, Versace, Armani, Gucci, Dolce&Gabbana, Christian Dior, Diesel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Barbie, Prada, Lacoste, Pierre Cardin, Casio, Aiwa, Sanyo ve Sony gibi markalar başı çekiyor.

Dev ‘çakmalar’

Poseidon operasyonunda da dev markaların en pahalı ürünlerinin ustalıkla taklit edilerek, çok ucuz fiyatlara piyasaya sürüldüğü saptandı. Microsoft, Gucci, Dolce&Gabbana, Diesel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Prada, Lacoste, Pierre Cardin gibi dev markaların ürünlerinin binlerce taklidi ele geçirildi.