20 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Nur Tatar Askari: \"2020 Tokyo\'da hem ülkeme, hem kulübüme, hem de aileme o madalyayı getirmek istiyorum\"
\"Bir tek olimpiyat altını kaldı\"
\"Aileler çocuklarına sporla kapılar açmalı\"
(Özel) Türk spor tarihinde bir ilk
Mahkeme, federasyonun ana statüsünü iptal etti!
Gençlerbirliği\'nde kriz sürüyor!
Başkan Murat Cavcav, Disiplin Kurulu Üyelerini maça aldırmadı
Disiplin Kurulu Başkanı Av. Deniz Aksoy: \'\' Protokolde olmasa da yine tribünlerde ve görevimizin başında olacağız\"
BEŞİKTAŞ
11:00 Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek
FENERBAHÇE
15:00 Sarı-lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAY
11:00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek
14:00 Başkan Dursun Özbek, Giresun Üniversitesi\'nde düzenlenecek olan bir panele katılacak
AVRUPA\'DAN FUTBOL
19:30 Roma - Torino (Cengiz Ünder)
20:30 Werder Bremen - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
22:45 Bayern Münih - Borussia Dortmund (Beşiktaş\'ın rakibi / Nuri Şahin - Ömer Toprak)
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi -
20:00 BC Khimky - Anadolu Efes
- 7Days Avrupa Kupası -
20:15 Darüşşafaka - FIAT Torino
22:00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Tofaş
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20:00 Juventus Utena - Pınar Karşıyaka
20:00 Gaziantep Basketbol - PAOK Saloniki
- FIBA Avrupa Kupası -
20:30 Demir İnşaat Büyükçekmece - EGIS Körmend
22:00 ESSM Le Portel - İstanbul BBSK
- Kadınlar Avrupa Ligi -
18:30 Yakın Doğu Üniversitesi - BLMA
20:00 Fenerbahçe - Famila Schio
21:00 ZVVZ USK Praha - Galatasaray