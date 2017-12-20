20 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Nur Tatar Askari: \"2020 Tokyo\'da hem ülkeme, hem kulübüme, hem de aileme o madalyayı getirmek istiyorum\"

\"Bir tek olimpiyat altını kaldı\"

\"Aileler çocuklarına sporla kapılar açmalı\"

(Özel) Türk spor tarihinde bir ilk

Mahkeme, federasyonun ana statüsünü iptal etti!

Gençlerbirliği\'nde kriz sürüyor!

Başkan Murat Cavcav, Disiplin Kurulu Üyelerini maça aldırmadı

Disiplin Kurulu Başkanı Av. Deniz Aksoy: \'\' Protokolde olmasa da yine tribünlerde ve görevimizin başında olacağız\"

BEŞİKTAŞ

11:00 Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE

15:00 Sarı-lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY

11:00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek

14:00 Başkan Dursun Özbek, Giresun Üniversitesi\'nde düzenlenecek olan bir panele katılacak

AVRUPA\'DAN FUTBOL

19:30 Roma - Torino (Cengiz Ünder)

20:30 Werder Bremen - Freiburg (Çağlar Söyüncü)

22:45 Bayern Münih - Borussia Dortmund (Beşiktaş\'ın rakibi / Nuri Şahin - Ömer Toprak)

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi -

20:00 BC Khimky - Anadolu Efes

- 7Days Avrupa Kupası -

20:15 Darüşşafaka - FIAT Torino

22:00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Tofaş

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20:00 Juventus Utena - Pınar Karşıyaka

20:00 Gaziantep Basketbol - PAOK Saloniki

- FIBA Avrupa Kupası -

20:30 Demir İnşaat Büyükçekmece - EGIS Körmend

22:00 ESSM Le Portel - İstanbul BBSK

- Kadınlar Avrupa Ligi -

18:30 Yakın Doğu Üniversitesi - BLMA

20:00 Fenerbahçe - Famila Schio

21:00 ZVVZ USK Praha - Galatasaray