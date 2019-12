20. Akbank Caz Festivali

T24- Akbank Caz Festivali’nin 20’inci yılında İstanbul 20 gün boyunca caza doyacak. Caz severlerin sabırsızlıkla beklediği Akbank Caz Festivali 20.yılına özel sürprizler ile 23 Eylül günü başlıyor.







20 yıl boyunca 463 konser organize eden , 402 grup ve 1405 sanatçıyı ağırlayan Akbank Caz Festivali'nin bu yıl ki mekanları da hayli fazla: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, The Seed, Salon, Nardis, Pera Müzesi, Ghetto ve Türkiye'nin bir çok üniversitesi. Caz Festivali bu sene İstanbul'un dışına çıkıyor; 23 Eylül – 12 Ekim tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'i de caz ile buluşturuyor.





Festivalde zengin konser programlarının yanı sıra birçok yenilik de var: film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller. 20.yaş kutlamaları şerefine ise festivalin ve Türkiye’nin caz tarihini konu alan “Akbank Caz Retrospektif: 20. Yıl” adlı belgesel, 20. Yılında Akbank Caz Festivali Kitabı ve Akbank Caz Festivali'nin 20 Yılı adlı müzik albümü hazırlandı. Yine Festival'in 20. yılına özel projeler arasında Omar Sosa, Okay Temiz 3+1 ve Barbarlar ve Craig Harris düeti de dikkat çekiyor.



Festivalin bu yıl öne çıkan önemli isimleri ise: Count Basie Orchestra, Sun Ra Arkestra, John Surman ve Diane Schuur.





Etkinliğin Anadolu ayağında ise funk, rock, pop ve Avrupa klasik müziğini caz müziğiyle harmanladıkları geniş repertuarları ile Selen Gülün Trio Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde 04-08 Ekim tarihleri arasında performanslarını sergileyecek.







Festivalin detaylı programı ise şöyle:



23 Eylül

The Count Basie Orchestra by Denis Mackrel featuring Carmen Bradford

Imer Demirer Quartet



24 Eylül

Kaiser - Semih Composer Duo Music

John Surman with Chris Laurence & The Trans4mation String Quartet

Okay Temiz 3 + 1 Project: Xavier Desandre Navarre - Minino Garay - Nedim Nalbantoğlu

Aka Moon & Mısırlı Ahmet



25 Eylül



Paganini Trio

Aydın Esen & Wolfgang Muthspiel

İlhan Erşahin's Istanbul Sessions



26 Eylül



Alp Ersönmez Quartet - Barbarlar featuring Craig Harris



27 Eylül



Barbarlar featuring Craig Harris

Graham Haynes / Hardedge



28 Eylül



Nils Petter Molvaer



29 Eylül



Miroslav Vitous “Remembering Weather Report” featuring Franco Ambrosetti

Baki Duyarlar OnQ Band "Overseas"

Wax Tailor



30 Eylül



Diane Schuur

Burhan Öçal - Jamaaladeen Tacuma - Wolfgang Puschnig



01 Ekim



The Sun Ra Arkestra

Aronas



02 Ekim



Evan Parker & KonstruKt

Omar Sosa Afreecanos Trio

Calibro 35



03 Ekim



Instant Composers Pool Orchestra



04 Ekim



Selen Gülün Trio

Sarp Maden 4



05 Ekim



Oğuz Büyükberber Solo

Selen Gülün Trio

Sarp Maden 4



06 Ekim



Joost Lijbaart - Wolfert Brederode

Selen Gülün Trio

Sarp Maden 4

Oğuz Büyükberber; Simon Nabatov; Gerry Hamingway

Roggenkamp; Focan; Luebke Trio



07 Ekim



Sarp Maden 4

Selen Gülün Trio

Tuluğ Tırpan Trio My Green Color / Konuk Sanatçı: Sertab Erener

Roggenkamp; Focan; Luebke Trio



08 Ekim



EVO Trio featuring Manuel Dunkel

Selen Gülün Trio

Hindi Zahra



09 Ekim



Selen Gülün by Selen Gülün



10 Ekim



Cazlı Brunch

Düşler Akademisi



11 Ekim



Sarp Maden 4



12 Ekim



Sarp Maden 4