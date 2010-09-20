T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

20. Akbank Caz Festivali

Akbank Caz Festivali’nin 20’inci yılında İstanbul 20 gün boyunca caza doyacak. Caz severlerin sabırsızlıkla beklediği Akbank Caz Festivali 20.yılına özel sürprizler ile 23 Eylü

20 Eylül 2010 03:00

T24- Akbank Caz Festivali’nin  20’inci  yılında İstanbul 20 gün boyunca caza doyacak. Caz severlerin sabırsızlıkla beklediği Akbank Caz Festivali 20.yılına özel sürprizler ile 23 Eylül günü başlıyor.


20 yıl boyunca 463 konser organize eden , 402 grup ve 1405 sanatçıyı ağırlayan Akbank Caz Festivali'nin bu yıl ki mekanları da hayli fazla: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, The Seed, Salon, Nardis, Pera Müzesi, Ghetto ve Türkiye'nin bir çok üniversitesi. Caz Festivali bu sene İstanbul'un dışına çıkıyor; 23 Eylül – 12 Ekim tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'i de caz ile buluşturuyor.


Festivalde zengin konser programlarının yanı sıra birçok yenilik de var: film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller. 20.yaş kutlamaları şerefine ise festivalin ve Türkiye’nin caz tarihini konu alan “Akbank Caz Retrospektif: 20. Yıl” adlı belgesel, 20. Yılında Akbank Caz Festivali Kitabı ve Akbank Caz Festivali'nin 20 Yılı adlı müzik albümü hazırlandı. Yine Festival'in 20. yılına özel projeler arasında Omar Sosa, Okay Temiz 3+1 ve Barbarlar ve Craig Harris düeti de dikkat çekiyor.


Festivalin bu yıl öne çıkan önemli isimleri ise: Count Basie Orchestra, Sun Ra Arkestra, John Surman ve Diane Schuur.


Etkinliğin Anadolu ayağında ise funk, rock, pop ve Avrupa klasik müziğini caz müziğiyle harmanladıkları geniş repertuarları ile Selen Gülün Trio Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde 04-08 Ekim tarihleri arasında performanslarını sergileyecek.


Festivalin detaylı programı ise şöyle:

23 Eylül

The Count Basie Orchestra by Denis Mackrel featuring Carmen Bradford
Imer Demirer Quartet


24 Eylül

Kaiser - Semih Composer Duo Music
John Surman with Chris Laurence & The Trans4mation String Quartet
Okay Temiz 3 + 1 Project: Xavier Desandre Navarre - Minino Garay - Nedim Nalbantoğlu
Aka Moon & Mısırlı Ahmet


25 Eylül

Paganini Trio
Aydın Esen & Wolfgang Muthspiel
İlhan Erşahin's Istanbul Sessions


26 Eylül

Alp Ersönmez Quartet - Barbarlar featuring Craig Harris


27 Eylül

Barbarlar featuring Craig Harris
Graham Haynes / Hardedge


28 Eylül

Nils Petter Molvaer


29 Eylül

Miroslav Vitous “Remembering Weather Report” featuring Franco Ambrosetti
Baki Duyarlar OnQ Band "Overseas"
Wax Tailor


30 Eylül

Diane Schuur
Burhan Öçal - Jamaaladeen Tacuma - Wolfgang Puschnig


01 Ekim

The Sun Ra Arkestra
Aronas


02 Ekim

Evan Parker & KonstruKt
Omar Sosa Afreecanos Trio
Calibro 35


03 Ekim

Instant Composers Pool Orchestra


04 Ekim

Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4


05 Ekim

Oğuz Büyükberber Solo
Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4


06 Ekim

Joost Lijbaart - Wolfert Brederode
Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4
Oğuz Büyükberber; Simon Nabatov; Gerry Hamingway
Roggenkamp; Focan; Luebke Trio


07 Ekim

Sarp Maden 4
Selen Gülün Trio
Tuluğ Tırpan Trio My Green Color / Konuk Sanatçı: Sertab Erener
Roggenkamp; Focan; Luebke Trio


08 Ekim

EVO Trio featuring Manuel Dunkel
Selen Gülün Trio
Hindi Zahra


09 Ekim

Selen Gülün by Selen Gülün


10 Ekim

Cazlı Brunch
Düşler Akademisi


11 Ekim

Sarp Maden 4


12 Ekim

Sarp Maden 4

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24