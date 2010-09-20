20. Akbank Caz Festivali

T24- Akbank Caz Festivali’nin 20’inci yılında İstanbul 20 gün boyunca caza doyacak. Caz severlerin sabırsızlıkla beklediği Akbank Caz Festivali 20.yılına özel sürprizler ile 23 Eylül günü başlıyor.
20 yıl boyunca 463 konser organize eden , 402 grup ve 1405 sanatçıyı ağırlayan Akbank Caz Festivali'nin bu yıl ki mekanları da hayli fazla: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, The Seed, Salon, Nardis, Pera Müzesi, Ghetto ve Türkiye'nin bir çok üniversitesi. Caz Festivali bu sene İstanbul'un dışına çıkıyor; 23 Eylül – 12 Ekim tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'i de caz ile buluşturuyor.
Festivalde zengin konser programlarının yanı sıra birçok yenilik de var: film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller. 20.yaş kutlamaları şerefine ise festivalin ve Türkiye’nin caz tarihini konu alan “Akbank Caz Retrospektif: 20. Yıl” adlı belgesel, 20. Yılında Akbank Caz Festivali Kitabı ve Akbank Caz Festivali'nin 20 Yılı adlı müzik albümü hazırlandı. Yine Festival'in 20. yılına özel projeler arasında Omar Sosa, Okay Temiz 3+1 ve Barbarlar ve Craig Harris düeti de dikkat çekiyor.
Festivalin bu yıl öne çıkan önemli isimleri ise: Count Basie Orchestra, Sun Ra Arkestra, John Surman ve Diane Schuur.
Etkinliğin Anadolu ayağında ise funk, rock, pop ve Avrupa klasik müziğini caz müziğiyle harmanladıkları geniş repertuarları ile Selen Gülün Trio Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde 04-08 Ekim tarihleri arasında performanslarını sergileyecek.
Festivalin detaylı programı ise şöyle:
23 Eylül
The Count Basie Orchestra by Denis Mackrel featuring Carmen Bradford
Imer Demirer Quartet
24 Eylül
Kaiser - Semih Composer Duo Music
John Surman with Chris Laurence & The Trans4mation String Quartet
Okay Temiz 3 + 1 Project: Xavier Desandre Navarre - Minino Garay - Nedim Nalbantoğlu
Aka Moon & Mısırlı Ahmet
25 Eylül
Paganini Trio
Aydın Esen & Wolfgang Muthspiel
İlhan Erşahin's Istanbul Sessions
26 Eylül
Alp Ersönmez Quartet - Barbarlar featuring Craig Harris
27 Eylül
Barbarlar featuring Craig Harris
Graham Haynes / Hardedge
28 Eylül
Nils Petter Molvaer
29 Eylül
Miroslav Vitous “Remembering Weather Report” featuring Franco Ambrosetti
Baki Duyarlar OnQ Band "Overseas"
Wax Tailor
30 Eylül
Diane Schuur
Burhan Öçal - Jamaaladeen Tacuma - Wolfgang Puschnig
01 Ekim
The Sun Ra Arkestra
Aronas
02 Ekim
Evan Parker & KonstruKt
Omar Sosa Afreecanos Trio
Calibro 35
03 Ekim
Instant Composers Pool Orchestra
04 Ekim
Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4
05 Ekim
Oğuz Büyükberber Solo
Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4
06 Ekim
Joost Lijbaart - Wolfert Brederode
Selen Gülün Trio
Sarp Maden 4
Oğuz Büyükberber; Simon Nabatov; Gerry Hamingway
Roggenkamp; Focan; Luebke Trio
07 Ekim
Sarp Maden 4
Selen Gülün Trio
Tuluğ Tırpan Trio My Green Color / Konuk Sanatçı: Sertab Erener
Roggenkamp; Focan; Luebke Trio
08 Ekim
EVO Trio featuring Manuel Dunkel
Selen Gülün Trio
Hindi Zahra
09 Ekim
Selen Gülün by Selen Gülün
10 Ekim
Cazlı Brunch
Düşler Akademisi
11 Ekim
Sarp Maden 4
12 Ekim
Sarp Maden 4