20 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

MOTORSPORLARI
12.30 Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nda Almanya\'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti\'nde yarışacak
SÜPER LİG
20.00 Kayserispor-Göztepe
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup etti ve maçın ardından İstanbul\'a döndü.
BEŞİKTAŞ
Deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.
ANTALYASPOR\'DA NASRİ GELİYOR
Kırmızı-Beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı Fransız yıldız oyuncu Samir Nasri bugün Antalya\'ya gelmesi bekleniyor.
TFF 1. Lig
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)
AVRUPA LİGLERİ
-İSPANYA
23:15 Deportivo LA Coruna - Real Madrid (Emre Çolak)
21:15 Barcelona- Real Betis (Arda Turan)
İTALYA
19:00 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder)
21:45 Crotone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
GÜREŞ
Greko-Romen Milli Takımı, Fransa\'nın Başkenti Paris\'te yarın başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını yapacak