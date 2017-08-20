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Spor

20 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

MOTORSPORLARI 12

20 Ağustos 2017 13:23

MOTORSPORLARI
12.30 Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nda Almanya\'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti\'nde yarışacak

SÜPER LİG
20.00 Kayserispor-Göztepe
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor 
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor 

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup etti ve maçın ardından İstanbul\'a döndü.

BEŞİKTAŞ
Deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.

ANTALYASPOR\'DA NASRİ GELİYOR
Kırmızı-Beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı Fransız yıldız oyuncu Samir Nasri bugün Antalya\'ya gelmesi bekleniyor.

TFF 1. Lig
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

AVRUPA LİGLERİ
-İSPANYA
23:15 Deportivo LA Coruna - Real Madrid (Emre Çolak)
21:15 Barcelona- Real Betis (Arda Turan)

İTALYA 
19:00 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder)
21:45 Crotone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

GÜREŞ
Greko-Romen Milli Takımı, Fransa\'nın Başkenti Paris\'te yarın başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını yapacak

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