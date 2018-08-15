2 Yunan askerin serbest bırakılmasına ilişkin AB'den ilk yorum

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2 Yunan askerin tahliye edilmesi sonrası ''AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.

Ne olmuştu?

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için "casusluk" suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan teğmenAngelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) tutukluluk halini değerlendirdi. Mahkeme heyeti, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak tahliyelerini talep eden iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Askerlerin tutuklanması iki ülke arasında krize neden olmuştu.