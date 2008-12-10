T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 YTL tazminat için 1500 YTL harcadı

Emekli avukat, şeker hastası olduğu için kullandığı ilacın SSK tarafından karşılanmaması üzerine açtığı davayı kazandı

10 Aralık 2008 02:00

SSK emeklisi olan İzmirli avukat Senih Özay, şeker hastası olduğu için kullandığı 51.45 YTL’lik ilacın SSK tarafından karşılanmaması üzerine Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Eczacı Odası aleyhine açtığı davayı kazandı

Özay, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği 9 Şubat 2005 tarihinde, biten ilacını yazdırmak amacıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. İlacın yazılmasından sonra önce hastanenin eczanesine, ardından da anlaşmalı eczaneye giden Özay, ilacı alamadı ve reçeteye “yok” kaşesi basıldı. İlacı hakkı olmasına rağmen alamayan Özay dava açmaya karar verdi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran Özay, mahkeme davayı reddedince Danıştay’a başvurdu. Özay, Danıştay’ın davaya iş mahkemeleri bakması gerektiği yönünde karar vermesi üzerine İzmir 11. İş Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Ancak bu mahkeme de, idare mahkemesinin kararı kesinleşmediği için davayı reddetti.

İdare mahkemesinin ‘ret’ kararı kesinleştikten sonra tekrar İzmir 3. İş Mahkemesi’nde dava açan Özay, ödediği ilaç bedelinin yanı sıra 2 YTL’lik manevi tazminatı kazandı. Özay, “İki kez dava kaybettim ve yaklaşık 1500 YTL para harcadım ama kazandığım için çok mutluyum” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24