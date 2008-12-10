2 YTL tazminat için 1500 YTL harcadı

SSK emeklisi olan İzmirli avukat Senih Özay, şeker hastası olduğu için kullandığı 51.45 YTL’lik ilacın SSK tarafından karşılanmaması üzerine Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Eczacı Odası aleyhine açtığı davayı kazandı



Özay, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği 9 Şubat 2005 tarihinde, biten ilacını yazdırmak amacıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. İlacın yazılmasından sonra önce hastanenin eczanesine, ardından da anlaşmalı eczaneye giden Özay, ilacı alamadı ve reçeteye “yok” kaşesi basıldı. İlacı hakkı olmasına rağmen alamayan Özay dava açmaya karar verdi.



İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran Özay, mahkeme davayı reddedince Danıştay’a başvurdu. Özay, Danıştay’ın davaya iş mahkemeleri bakması gerektiği yönünde karar vermesi üzerine İzmir 11. İş Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Ancak bu mahkeme de, idare mahkemesinin kararı kesinleşmediği için davayı reddetti.



İdare mahkemesinin ‘ret’ kararı kesinleştikten sonra tekrar İzmir 3. İş Mahkemesi’nde dava açan Özay, ödediği ilaç bedelinin yanı sıra 2 YTL’lik manevi tazminatı kazandı. Özay, “İki kez dava kaybettim ve yaklaşık 1500 YTL para harcadım ama kazandığım için çok mutluyum” dedi.

