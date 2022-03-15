2 yıllık 'sıfır Covid' stratejisinde zor günler: Çin'de vaka sayısı salgın başından bu yana en yükseği gördü

Koronavirüs’e karşı “Sıfır Covid” stratejisi sürdüren ve iki yıldır vaka tespit edildiğinde katı kısıtlamaların uygulandığı Çin’de vakalar artmaya başladı. Çin’de günlük vaka sayısı bir gün öncenin iki katına, son iki yılın en yükseğine çıktı.

Pazartesi (14 Mart) günü, Çin’de toplam 3 bin 507 semptomlu Covid vakası tespit edildi. Bu sayı bir gün önce 1337 idi.

Çin’de Koronavirüs vaka artışı küresel standartlara göre düşük olsa da sağlık uzmanları son zamanlardaki vaka artışının Omicron varyantına karşı uygulanan stratejinin yeterli olup olmadığını sorgulattığını söyledi.

Çin’deki Lanzhou Üniversitesi’in hazırladığı Covid-19 tahmin sistemi, Omicron kaynaklı artışın nisan başında kontrol altına alınabileceğini öngörüyor.

Son vaka artışında en az 11 şehirde karantina uygulamasına geçildi. “Çin’in Silikon Vadisi” olarak bilinen Shenzhen de 17 milyonluk nüfusuyla karantinaya alındı.