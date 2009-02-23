239 yıllık rekor ceza

12 yaşındaki kızı erkeklere pazarlamak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Yücel hakkında 9 ayrı suçtan toplam 239 yıl 3 ay hapis cezası istendi.



Çorum’da geçen yıl kasım ayında Mustafa Yücel (24) ve Ali Yolcu (33), İzmir’den Çorum’un Osmancık İlçesi’ne getirdikleri 12 yaşındaki P.T. adlı kızı çok sayıda erkeğe pazarladılar. İhbar üzerine Mustafa Yücel yakalandı, P.T. kurtarıldı. Küçük kızla para karşılığı ilişkiye girerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yaşları 64 ila 22 arasında değişen 15 şüpheli tutuklandı.



P.T. savcılıkta verdiği ifadede, sanıklardan Mustafa Yücel’in kendisini, "Beni şikayet edersen seni de, aileni de yaşatmam. Mermi manyağı yaparım" diyerek ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Bu yüzden erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmeye devam ettim. Korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim" dedi. P.T. için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden verilen raporda cinsel istismar suçu nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.



Ali Yolcu aranıyor



P.T.’yi pazarlayan tutuklu sanık Mustafa Yücel için hazırlanan iddianamede 9 ayrı suçtan toplam 239 yıl 3 ay hapis cezası istendi. Tutuklu diğer 15 sanık hakkında ise 8-15 yıla kadar hapis cezasının istendiği duruşma ertelenirken Ali Yolcu aranıyor.



Suç ve İstenen cezalar



12 yaşındaki kıza tehditle alkol içirip uyuşturucu kullandırarak 5 kez ilişkiye girme suçundan 15 yıl.



P.T.’yi tehditle 10 kişiye pazarladığı ve sanıkların cinsel ilişkiye girdikleri cinsel istismar suçunun zincirleme şekilde aslen iştirak suçundan 15 yıl.



P.T.’yi tehditle 12 kişiye pazarlayarak, cinsel ilişkiye girmelerini sağlayarak onların cinsel istismar suçuna iştirak suçundan kızla ilişkiye giren her kişi için 15 yıl olmak üzere toplam için 180 yıl.



P.T.’yi tehditle ve birden fazla kişi ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl.



P.T.’yi tehditle M.K. adlı kişiye pazarladığı, bu kişinin kızı öpüp okşaması nedeniyle cinsel istismar suçundan 15 yıl.



Cinsel tacizde bulunan Halim Ç.’nin eylemine iştirak suçundan 3 ay.



Derya D.’ye ait gerçek nüfus cüzdanına P.T.’nin fotoğrafını yapıştırmak suçundan 2 yıl.



Kullanmak için uyuşturucu bulundurmaktan 1 yıl.



12 yaşındaki kızı tehditle fuhuş yaptırmak suçundan 6 yıl.