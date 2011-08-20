2 yıldır aranan Leyla'yı amcası öldürmüş

T24 - Diyarbakır’da 2 yıl önce evinden şampuan almak için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki Leyla Baykuşak’ın, amcası Muhlis Baykuşak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.





Cinayet şüphelisi amca Muhlis Baykuşak, polisteki sorgusunda yine kayıp olduğu için aranan babası Hüseyin Baykuşak’ı da kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şizofren olduğunu ileri süren Muhlis Baykuşak’ın babası ve yeğenini gürültü yaptıkları için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi Benusen Mahallesi’ndeki evinden 9 Eylül 2009 tarihinde şampuan almak için markete giden 100’üncü Yıl İlköğretim Okulu 2’nci sınıf öğrencisi Leyla Baykuşak’tan bir daha haber alınamadı. Leyla’nın ortadan kaybolmasının 25 gün önce de dedesi Hüseyin Baykuşak kayıplara karıştığı için aile perişan oldu.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün iki yıldır büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Leyla ve dedesi Hüseyin Baykuşak’ın izine ulaşamadı. Mahallede Leyla ve dedesinin öldürüldüğü yönündeki dedikoduların artması üzerine polis dikkatini Baykuşak Ailesi’nin fertlerine çevirdi. Aile üyelerini sıkı takibe alan polis, bir süre sonra Leyla’nın amcası Muhlis Baykuşak’ın şüpheli hareketlerde bulunduğunu saptadı.



Polisin uzun süre fark ettirmeden takip ettiği şüpheli Muhlis Baykuşak’u gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Muhlis Baykuşak, şizofren olduğunu ileri sürdü. Yeğeni ve babasını, gürültü yaptıkları için öldürdüğünü iddia eden Muhlis Baykuşak, cesetleri gömdüğü yeri ise söylemedi. Muhlis Baykuşak, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği Adliye’de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





