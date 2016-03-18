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Yaşam

2 yıldır aranan cinayet zanlısı tesadüfen yakalandı

Maltepe'de tabancayla havaya ateş açılması üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 yıldır aranan cinayet zanlısını yakaladı

18 Mart 2016 01:47

İstanbul'un Maltepe ilçesinde tabancayla havaya ateş açılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, tesadüfen 2 yıldır aranan cinayet zanlısını yakaladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Maltepe Yalı Mahallesi İmamali Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir şüphelinin havaya ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi ararken, sokaktaki tek katlı bir depoya girdi.

Bu sırada, olay yerinin arka sokağında, tadilat halindeki bir iş yerinde bulunan şüpheli bir kişi polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında havaya ateş edip kaçmaya devam eden şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Üzerinde 3 tabanca bulunan adamın Maltepe'de 2014 yılında işlenen bir cinayetin faili olarak aranan Erhan Eren olduğu ortaya çıktı.

Depoda arama yapan polisler içeride Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 tane gaz bombası ele geçirdi. Silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

 

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