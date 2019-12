2 yıl sonrasının eğilimleri

WGSN moda, tasarım ve stil dünyasına online bilgi, araştırma ve trend analizi sağlayan dünyanın önde gelen global bilgi servislerinden biri. 2009 için baktıkları trend falından çıkanlar şöyle: Eko-bilinç, global kültürleri karıştıran tarzlar ve sahibiyle duygusal bağ kuran mekânlar



Kuruluşunun 10. yılını kutlayan WGSN’in merkezi Londra’da; ayrıca New York, Paris, Barselona, Hong Kong, Seul, Los Angeles, Melbourne ve Tokyo gibi birçok yerde de ofisleri ve global danışmanları bulunuyor. WGSN’in Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve Türkiye müdürlüğünü Müjde Abdiş Güçlü yapıyor. Toplam 60 ülkede 40,000 kullanıcıya ulaşan WGSN'in üyeleri arasında Armani, Nokia, Ralph Lauren, Zara, H&M, Diesel, D&G gibi dünyanın tanınmış markalarının yanı sıra, Türkiye'den de Mudo, Boyner, Uniteks, Mavi Jeans gibi 100'e yakın firma WGSN’den trend bilgileri alıyor.Peki bu kadar ünlü markaya hizmet veren WGSN neler yapıyor? Yılda 140 moda ve tasarım fuarı izliyor. Öncelikle, sosyologlarla birlikte çalıştıkları tüketici araştırmalarını baz alarak, bugünden 2 yıl sonrasına yön verecek ana çıkış noktalarını, tasarım yeniliklerini, alışveriş eğilimlerini ve trendleri belirliyorlar. Her ay 7-8 farklı şehirden 1.000'in üzerinde vitrin fotoğrafı ve satış analizleri yolluyorlar. WGSN ekibi tarafindan gelecek sezonlara özel hazırlanan orijinal ve yüksek çözünürlüklü, yüklenebilir formatta clip-art ve grafik tasarımlar emrinizde oluyor. Her sezon 20.000 üzerinde defile fotoğrafı, video çekimleri ve WGSN ekibinin defile analizleri size ulaşıyor. Etiket ve paketleme trendleri, pazar araştırmaları ve vitrin tasarım analizleri de sunulan hizmetler arasında.WGSN trend danışmanları 2009 için üç farklı tema belirlemişler: Connect, Extraordinary ve Transform. Bir yandan gerçek hayattaki iyileri koruyup geliştirerek daha fazla hayatımızda yer almalarını sağlarken, diğer yandan da geleceğin bize getireceği gelişimlerden faydalanmak üzerine kurulu bir yaşam tarzının bizi beklediğini söylüyorlar:Günümüz modern şehir yaşantısına eko-bilinçle hassas bir yaklaşım. Yumuşak renk paletiyle doğadan ilham alınan detaylar ön planda. Connect temasında ürünlere biraz daha duygusal bakılıyor ve malzemeler duyarlılıkla yaratılıyor. Tarihten referanslarla yeni bir perspektif oluşturuyor. Ürünler ile duygusal bağlar kurabilmek çok önemli. Uzun ömürlü doğal malzemeler, ham yün, doğal taş, terracotta, bakır ve ahşap kullanılıyor. Botanik desenler ham keten ve yıkanmış kotonlarla uyumlu. Mat seramikler ise yumuşak pastel renklerde tercih ediliyor.Geçmişten referanslar kullanmak aslında birçok yeni tasarım için ortak çıkış olarak kullanılıyor. Extraordinary’de geçmiş zamanların geleneksel el sanatları ve hobileri tekrar keşfediliyor. Geleneksel motifler, malzemeler, günlük modern hayata giriyor. El yapımı dekoratif süslemeler, nakışlar, etaminler, eski seramik fincan takımlarının desenleri ve renkleri, retro yer karoları gibi geçmişten referanslarla nostaljik bir hava yaratılıyor. Desenlerde floral fonlar, işlemeli desenler ya da jakarlı dokular, koton örmeler ve kroşelerle birlikte kullanılıyor.Global kültürlerin çeşitliliğine odaklanan bir tema. Parlak renkler, pragmatik sokak grafikleri, grafitiler, retro teknikler fazlaca kullanılıyor. Bu temaya özellikle pop art güçlü bir ilham kaynağı olmuş. WGSN tasarımcılarının seyahatlerinde ilham aldıkları görsel referanslar tüm temaların çıkış noktaları. Bu temadaki renkler Hindistan, Vietnam, Laos gibi şehirlerden esinlenerek hazırlanmış. Parlak renkler bir arada kullanmaya alışkın olmadığımız cesur kombinasyonlarla karşımıza çıkıyor. Parlak lake cilalar ve airbrush teknikleri kullanılıyor. Desenler geometrik kontrast renk kullanımlı ve retro hissini koruyor.www.wgsn.com