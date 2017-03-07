2 yıl sonra soruşturma; Kürt sanatçı Aram Serhad'a poster gözaltısı

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında "Aram Serhad" diye bilinen Kürt sanatçı, HDP'nin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde verdiği konser sırasında açılan Abdullah Öcalan posteri ve "Rojava'da insanlık katlediliyor" ve "Anadilde eğitim haktır" pankartları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sistemi Youtube'a düşen bir görüntüyü ihbar kabul edip 6 Mart 2017 tarihinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında HDP Kovancılar İlçe Örgütü'nün 03.02.2015 tarihinde Gökdelen Düğün Salonu'nda Rojava için düzenlediği konsere katılan sanatçı Aram Serhad'ın Büyükçekmece'deki evi bu sabah 06.00'da polisler tarafından basıldı. Evde bulunmayan Serhad, ifade vermek üzere saat 10.00'da gittiği Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

T24'e konuşan Serhad'ın avukatı Mehmet Dağdeviren, müvekkilinin "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlandığını belirterek, Elazığ'a götürülmek istendiğini söyledi. Dağdeviren, "Ancak yasaya göre SEGBİS sistemiyle görüntülü ifade sistemi var ve burada alınabilir. Eski usule göre de talimatla ifade alınabilir. Ancak savcılık Elazığ'a getirlip Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasını istiyor. Burada ifadesinin alınması için talepte bulunduk, bekliyoruz" dedi.

"Anadil" pankartı da suç unsuru sayıldı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı fezlekede, sosyal paylaşım sitesi youtubede yerl alan görüntülere atfta bulunularak; şu ifadelere yer verildi:

"PKK, KCK terör örütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şeylemez isimli örgüt mensuplarının posterlerinin yanısıra 'Yaşam Alanına Hoşgeldiniz', 'Rojava Devrimini Selamlıyoruz', 'Rojava'da İnsanlık Katlediliyor', 'Susmak Onaylamaktır', 'Sende Yardım Elini Uzat', 'Demokratik Özerklikle Özgür Topluma' ve 'Anadilde Eğitim İstiyoruz' pankartlarının bulunduğu ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli sloganlarının atıldığı görüldü..."

Aram Serhad 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti

Muş’un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Aram Serhad, 2014'te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz etkinliğinde söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, 24 Aralık 2015 tarihinde "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanmış, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.