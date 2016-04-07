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Dünya

2 yıl sonra görme ve duyma yeteneğini kaybedecek 5 yaşındaki kızın Papa hayali gerçek oldu

Papa Françesko, küçük kıza bir de tespih hediye etti

07 Nisan 2016 11:57

Usher sendromu nedeniyle yakında görme ve duyma yetisini yitirecek ABD’li küçük Lizzy’nin ‘dünyayı son kez görme’ isteğine bir katkı da THY sundu. THY küçük kıza istediği yere bilet hediye edince, Lizzy dün Roma’da Papa ile buluştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ailesinin hastalığı yüzünden görme ve işitme duyularını kaybetmeden önce PapaFrançesko’yu görmesini istediği ABD’li Lizzy Myers, önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’ya Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile uçtu. Nadir rastlanan genetik hastalık Usher sendromu nedeniyle yakında duyma ve görme yeteneğini kaybedecek 5 yaşındaki Amerikalı kız çocuğu Lizzy Myers’in ailesi, küçük kız hâlâ görüp duyarken, dünya üzerinde mümkün olduğu kadar çok yer gösterip gezdirmek istedi. Ailenin hikâyesi de, basın ve sosyal medyada birçok yerde paylaşıldı.


Bu haberleri görüp küçük Lizzy’nin hikâyesinden etkilenen THY Chicago Genel Müdürü Tuncay Emiroğlu, aileye ulaşıp küçük kızın dileğine bir katkıda bulunmak için, istedikleri yere gidiş dönüş uçak bileti hediye edebileceklerini söyledi. Teklifi sevinçle karşılayan Lizzy’nin ailesi de küçük kız en çok Vatikan’da Papa Françesko’yu görmek istediği için, THY’nin Roma uçuşunu tercih etti.
 

2 yılı kaldı


Henüz 5 yaşındaki küçük Lizzy Myers’in 7 yaş civarında görme ve duyma yetilerini kaybetmesi bekleniyor. Aile o zamana kadar küçük kızın ‘ateşböceği’ ve ‘şenlik ateşi’ gibi basit şeyleri de deneyimlemesini istiyor.

İtalyan basınına göre Myers ailesi, Roma’ya 29 Mart’ta geldi. 


THY uçağıyla geldiği Roma’da şehri gezen Lizzy Myers, dün de Vatikan’da Papa Françesko ile buluştu. Ailesi, Lizzy’nin Papa’yı çok sevdiğini, o nedenle Roma’ya götürmek istediklerini söyledi. Lizzy’yi kutsayıp kulağına bir şeyler fısıldayan Papa Françesko, küçük kıza bir de tespih hediye etti.

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