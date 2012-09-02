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2 yıl önceki TUS'ta bazı sorular iptal edildi, KBB'ciler kardiyolog oldu

Danıştay, 2010 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın bazı sorularını iptal etti

02 Eylül 2012 16:33

Danıştay, iki yıl önce yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın bazı sorularını iptal etti. Kararla birlikte asistanların yerleri ve bölümleri değişti.
 
Danıştay, 2010 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın bazı sorularını iptal etti.

İptalle birlikte 2 yıl önce yapılan yerleştirmeler baştan aşağıya değişti.

Böylece iki yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde asistanlık yapan doktor Hacettepe Tıp Fakültesi’ne, Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında ihtisas yapan doktor da kardiyolojiye geçti.

ÖSYM, Danıştay’ın kararının ardından 2010 sınavını kazanarak tercih ettiği bir üniversitede asistan olmaya hak kazanan doktorlara açıklama gönderdi.

Açıklamada, ÖSYM’nin Danıştay'a karar düzeltme başvurusunda bulunduğu belirtilerek, Danıştay’dan bozma kararı çıkması halinde yeni yapılan yerleştirmelerin iptal edileceği kaydedildi.

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