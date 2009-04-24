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Yaşam

2 yıl önce kaybolan genç öldürülüp kanala atılmış

Tokat’ın Erbaa İlçesi'nde 2 yıl önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Levent Koç'un akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

24 Nisan 2009 03:00

Tokat’ın Erbaa İlçesi'nde 2 yıl önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Levent Koç'un akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gencin çürümüş cesedi sulama kanalında bulundu.

Erbaa İlçesi'ne bağlı Çevresu Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Levent Koç, 2 yıl önce ortadan kayboldu. Levent Koç'u bulmak için jandarma ekipleri seferber oldu. Olayla ilgisi olabileceği düşünülen kişilerin telefon görüşmeleri dinlemeye alındı. Olaydan 2 yıl sonra elde edilen deliller sonucu, Levent Koç'un, akrabası olduğu belirtilen ve Konya'da askerlik görevini yapan D.K. tarafından öldürüldüğü ve köydeki sulama kanalına atıldığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirtilen H.K. ve F.K.'nın ifadesi doğrultusunda yapılan aramalarda, sulama kanalının kenarındaki sazlık bir bölgede Levent Koç'un çürümüş cesedi bulundu. H.K. ve F.K. `suçu gizlemek' ididasıyla tutuklanırken, cinayeti işlediği iddia edilen D.K. için yakalanma kararı çıkartıldı. Cinayetin nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

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