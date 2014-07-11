2 yıl önce iyileşti sanılan AIDS hastası çocukta tekrar HIV virüsüne rastlandı

ABD 'de yeni bir tedavi yaklaşımının ardından HIV enfeksiyonundan kurtularak tamamen iyileştiği düşünülen çocuğun kanında tekrar virüse rastlandığı bildirildi. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan açıklamada, doğumundan hemen sonra 18 ay ilaç tedavisi uygulanan, tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl boyunca kanında HIV'e rastlanmayan çocukta tekrar HIV virüsü saptandığı belirtildi.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kötü haber , tedaviye erken ve güçlü ilaçlarla başlamayı öngören yeni yaklaşımın, bir kere vücuda yerleştikten sonra kalıcı hale gelen HIV enfeksiyonunun tamamen iyileştirilebileceği umutlarına darbe indirdi.



NIH bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NIAID) yapılan açıklamada da yeni gelişmenin hem çocuğu hem de tedavisini gerçekleştiren ekibi düş kırıklığı uğrattığı kaydedildi.



Yeni tedavi yaklaşımı konusunda araştırmalara fon sağlayan kuruluşlar arasında yer alan NIAID'in Direktörü Anthony S. Fauci, "Bu yeni gelişme, bilimsel olarak bize HIV enfeksiyonunun zorlukları ve virüsün vücutta gizlendiği yer hakkında hala öğrenmemiz gerekenler olduğunu gösteriyor. Kurumumuz, HIV enfeksiyonun çare bulunmasını amaçlayan araştırmaları ileriye götürmeye kararlıdır" dedi.



Kısaca HIV olarak adlandırılan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü, ilaçlarla kontrol altına alınmaması durumunda AIDS olarak da bilinen, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu adlı tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalığa yol açıyor.

Mississippi bebeğinin hikayesi

2010'da ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir klinikte HIV taşıyan annesinin erken dünyaya getirdiği bebek, uygulanan yeni tedavi yaklaşımı sayesinde tamamen iyileştiği düşünüldüğü için tıp literatürüne "Mississippi bebeği" olarak geçmişti.



HIV taşıdığından habersiz annede, doğumun ardından yapılan testlerde virüse rastlanması üzerine doktorlar doğduktan 30 saat sonra bebeğe üçlü antiretroviral sıvı ilacı tedavisine başlamıştı.



Tedaviye başlandıktan birkaç gün sonra kanında HIV bulunduğu teyit edilen bebek, iki haftalık olduktan sonra hastaneden taburcu edilmiş ve ilaç tedavisi evde sürdürülmüştü.



Ailesinin 18 aylık olduktan sonra ilaç tedavisine getirmemesi üzerine tedavisi bir süre kesilen bebekte 5 ay sonra yapılan taramalarda kanında HIV seviyesinin belirsiz ölçülerde (mililitrede 20 kopya) olduğu görülmüş ve vücutta faal olarak çoğalan virüs bulunduğunun göstergesi olan HIV antikorlarına da rastlanmamıştı.

HIV rutin sağlık kontrolünde belirlendi

NIH açıklamasına göre, ilaç tedavisinin sonlandırılmasının ardından geçen 2 yılı aşkın süre boyunca sağlıklı kalmayı sürdüren ve 4 yaşına giren çocukta bu ay içinde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında HIV'in tekrar ortaya çıktığı anlaşıldı.



Sağlık kontrolünde kanında belirgin seviyelerde (mililitrede 16 bin 750 kopya) HIV virüsü bulunduğu belirlenen çocukta 72 saat sonra yapılan virüs yükü testi de kanda mililitrede 10 bin 564 kopya virüs olduğunu teyit etti. Kanda HIV antikorlarının da bulunduğunu gösteren test, normal bağışıklık sisteminin tamamlayıcı parçası olan CD4+ T hücrelerinde de azalma saptadı.



Sonuçlar üzerine tekrar ilaç tedavisine alınan çocuğun bugüne kadar hiçbir yan etkisi görülmeyen ilaçları tolere ettiği belirtilen açıklamada, tedavi sayesinde kandaki virüs seviyelerinin düştüğü kaydedildi.