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Spor

2 yıl komada kalan Abdelhak Nouri için 5 milyon Euro tazminat

30 Mart 2020 12:25

Tam 2 yıl 8 ay kadar komada kalan ve geçtiğimiz günlerde komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin ailesi, Ajax kulübünden tazminat istiyor.

2017 yılında bir hazırlık hazırlık maçında yerde kalan ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde 2 yıl 8 ay süren komadan uyanmıştı.

Hollanda basınının haberine göre Ajax, 'uygunsuz tedavi' nedeniyle aileye 5 milyon Euro tazminat ödemeyi teklif etti.

Nouri'nin ailesi ise bu ücreti yetersiz bulup daha fazlasını istediğini Hollanda ekibinin yöneticilerine iletti.

Ajax, Nouri'ye saha içinde uygulanan tıbbi müdahalenin yetersiz olduğu ve futbolcunun beyninde oluşan hasarın bu yüzden olduğunun itirafında bulunmuştu.

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