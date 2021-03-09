2 yıl İran'da tutuklu bulunan Avustralyalı akademisyen: Devrim Muhafızları casusluk yapmam karşılığında serbest bırakmayı teklif etti

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İki yıl boyunca İran'da tutuklu bulunan Avustralyalı akademisyen c, İran Devrim Muhafızları'nın sıklıkla kendisini "casusluk yapmaya ikna etmeye çalıştığını" söyledi. Moore-Gilbert, İran'la iş birliği yapması durumunda serbest bırakılacağının söylendiğini ifade etti.

Salı günü 804 gün tutulduğu Evin Cezaevi'nden serbest bırakıldıktan sonra ilk kez Sky News'a konuşan Moore-Gilbert, defalarca yapılan bu teklifi reddettiğini söyledi.

Moore-Gilbert, "İran'ın Avustralya ile ciddi müzakerelere girmemesinin nedeninin kendini casus olarak kullanmak istemeleri" olduğunu ifade etti.

Hem Britanya hem Avustralya vatandaşı olan Moore-Gilbert, 2018 yılında Tahran'da bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı.