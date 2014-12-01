2 yıl adaletin peşinden koştu, kuzeninin ölümüne neden olan şoför ile 2 polisi hapse mahkum ettirdi

Kuzeni Gökhan Demir’ın kazada ölümünün peşini bırakmayan Yasemin Usta, iki yıllık mücadele sonunda hem sürücüyü hem soruşturmayı eksik yürüten iki polisi mahkûm ettirdi.

Nihal ve Ramazan Demir çiftinin 14 yıllık evlat hasreti, 27 Temmuz 1994’te tek yumurta ikizleri Gökhan ve Oğuzhan’ın dünyaya gelmesiyle son buldu. İkizler, 2012 yılında liseyi bitirdi. İkisinin de hayali iyi bir üniversiteye girebilmekti. Ancak 19 Ekim 2012’de, Hasköy’de meydana gelen korkunç kaza, ikizleri sonsuza dek birbirlerinden ayırdı. Saat 21.00 sıralarında, caddeden karşıya geçen Gökhan’a, sollama yapan Salih Paşahan’ın (39) kullandığı otomobil çarptı. Gökhan, diğer otomobilin üzerine düşerken, biraz ileride duran Salih Paşahan, Gökhan’ın yanına bile gelmeden, tekrar otomobiline binerek kaçtı.

İşinden istifa etti

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Polis 4 saat sonra Salih Paşahan ve ruhsat sahibi kardeşini gözaltına aldı. Ancak Paşahan, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökhan ise, yoğun bakımdaki yaşam savaşını 9 gün sonra, 28 Ekim 2012’de kaybetti. Gökhan’ın ölümüne en çok üzülenlerden biri de, kuzeni Yasemin Usta’ydı (30). Yasemin, bir hafiye gibi kazanın izini sürmeye başladı. Önce, 5 Kasım 2012’de, Salih Paşahan için yakalama kararı çıkarttırdı. Kaza yerindeki herkesle konuştu. İki görgü tanığının ifade vermelerini sağladı, Rahmi Koç Müzesi, PTT Halıcıoğlu Şubesi ve bir petrolistasyonunun kamera kayıtlarının toplanması kararı çıkarttırdı.

Ancak bu işler öylesine zaman alıyordu ki, yönetici olduğu gıda firmasından istifa etti, hemen her gün savcılığın kapısını aşındırdı. 14 Ocak’ta kamera kayıtlarının zaman aşımı nedeniyle silindiğini öğrendi. Bu arada, 23 Ocak 2013’te yakalanan Salih Paşahan, nöbetçi 29’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki polise de ceza

15 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Paşahan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Yasemin, 8 duruşma süren yargılama boyunca her aşamayı takip etti. İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi 6 Kasım 2014’te davayı karara bağladı. Salih Paşahan’a hiç indirim yapmadan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, ehliyeti bulunmadığı, ters yolda araç kullandığı için cezayı 6 yıl 3 aya çıkarttı. Yasemin, kazanın ardından polisler hakkında da şikâyetçi oldu. İdare soruşturmada ‘aklanan’ bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında, Yasemin’in ısrarlı takibiyle İstanbul 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmak suçundan dava açıldı. Yasemin’in avukatı olmadan takip ettiği bir yıllık yargılama sonunda, komiser yardımcısı ve polis 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, iki polisin 5 yıl boyunca denetim altında tutulmalarına hükmetti.