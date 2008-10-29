T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 yıl 6 ay 25 gün sonra görüşelim!

Araştırmacılar, yeni evli çiftlerin romantizm süresini belirledi: 2 yıl 6 ay ve 25 gün.

29 Ekim 2008 02:00

Araştırmacılar, yeni evli çiftlerin romantizm süresini belirledi: 2 yıl 6 ay ve 25 gün.

İngiltere'deki internet üzerinden faaliyet gösteren Onepoll firmasının 10 yıldan fazla süredir evli 5 bin çiftle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, evlilikteki romantizm 7 yıldan daha az sürüyor. Yeni evlililer arasındaki romantizm 2 yıl, 6 ay ve 25 gün sonra bitiyor. Bu süreden sonra kocalar düzenli, kadınlar da bakımlı olmayı bırakıyor. Evliliğin üçüncü yılında ise çiftlerin yüzde 83’ü yıldönümlerini kutlamak için çaba sarf etmemeye başlıyor.

Araştırmaya katılan çiftlerin yüzde 83’ü, evliliklerinin ilk aylarında el ele tutuştuğunu açıklarken, bu süreden sonra bu oran yüzde 38’e düşüyor. İlk yıllarda günde 8 kez birbirlerine sarılan çiftler, ilk yıldan sonra bunu da yapmamaya başlıyor.

Araştırmaya göre, bu oranlar dışarıda sürpriz bir akşam yemeği ve televizyon kumandasının paylaşılması için de geçerli...
Araştırmacılar, çiftlerin kendilerini rahat hissetmek ile birbirine güvenmek arasındaki dengeyi bulması gerektiğini ve çiftlerin evliliklerini yeniden canlandırmak için romantik bir akşam yemeği yiyebileceklerini ve ev işlerine yardımcı olmak gibi birbirlerine karşı ufak jestler yapabileceklerini belirtiyor. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24