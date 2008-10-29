2 yıl 6 ay 25 gün sonra görüşelim!

Araştırmacılar, yeni evli çiftlerin romantizm süresini belirledi: 2 yıl 6 ay ve 25 gün.



İngiltere'deki internet üzerinden faaliyet gösteren Onepoll firmasının 10 yıldan fazla süredir evli 5 bin çiftle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, evlilikteki romantizm 7 yıldan daha az sürüyor. Yeni evlililer arasındaki romantizm 2 yıl, 6 ay ve 25 gün sonra bitiyor. Bu süreden sonra kocalar düzenli, kadınlar da bakımlı olmayı bırakıyor. Evliliğin üçüncü yılında ise çiftlerin yüzde 83’ü yıldönümlerini kutlamak için çaba sarf etmemeye başlıyor.



Araştırmaya katılan çiftlerin yüzde 83’ü, evliliklerinin ilk aylarında el ele tutuştuğunu açıklarken, bu süreden sonra bu oran yüzde 38’e düşüyor. İlk yıllarda günde 8 kez birbirlerine sarılan çiftler, ilk yıldan sonra bunu da yapmamaya başlıyor.



Araştırmaya göre, bu oranlar dışarıda sürpriz bir akşam yemeği ve televizyon kumandasının paylaşılması için de geçerli...

Araştırmacılar, çiftlerin kendilerini rahat hissetmek ile birbirine güvenmek arasındaki dengeyi bulması gerektiğini ve çiftlerin evliliklerini yeniden canlandırmak için romantik bir akşam yemeği yiyebileceklerini ve ev işlerine yardımcı olmak gibi birbirlerine karşı ufak jestler yapabileceklerini belirtiyor. (AA)

