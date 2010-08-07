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Yaşam

2 YENİ FİLM VİZYONDA İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 13:36

-2 YENİ FİLM VİZYONDA  İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Bu hafta 2 yeni film sinemaseverlerle buluşacak. Atom Egoyan'ın yönettiği ve Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried ile Max Thieriot'nun oynadığı ''Büyük Hata/Chloe'' aşk ve ihanet çerçevesinde gelişen olayları anlatıyor. Catherine'in gerilimli aşk ilişkisi anlatan filmin konusu şöyle: ''David, uçağını kaçırınca, eşi Catherine'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisini de kaçırır. Ertesi sabah, David'in telefonundaki mesajı gören Catherine'in korkuları artar. Başarılı gözüken çiftin araları gün geçtikçe bozulmaya başlar. David'in başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelenen Catherine, Chloe'yi David'in sadakatini test etmesi için kiralar ve tehlike daha da artar.'' -CRUİSE/DİAZ BİR ARADA- James Mangold'un yönettiği ve Tom Cruise, Cameron Diaz, Pater Sarsgaard ile Jordi Molla'nın oynadığı ''Gece ve Gündüz/Knight and Day'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Komedi unsurlarının da ön plana çıktığı filmin özeti kısaca şöyle: ''Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir. Dünyayı turlayarak süren maceraları, çakışan yolları, son dakika kaçışları, sahte kimlikleri ve baş döndürücü romantik problemleriyle labirente dönüşen hayatlarında June ve Milner, sadece birbirlerine güvenebileceklerini fark eder.''

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