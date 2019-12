2 yeni film gösterimde

T24 - Johnny Depp ve Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu 'Turist' ve fantastik sinemanın en popüler serilerinden 'Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu' haftanın yeni filmleri.





Turist





Florian Henckel Von Donnersmarck'ın yönettiği ve Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany ile Timothy Dalton'un oynadığı ''Turist/The Tourist'', Johnny Deep hayranlarını sinema salonlarına çekecek.



Kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist Frank'in etrafında şekillenen filmin konusu şöyle:



''Frank'in yoluna olağanüstü bir kadın olan Elise'nin çıkmasıyla işler değişir. Ancak Elise'nin Frank ile karşılaşması aslında tesadüf değildir. Frank, Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde, bir ilişkinin ardından koşarken, etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.''













Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu





Michael Apted'in yönettiği ve Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley ile Will Poulter'ın oynadığı ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu/The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader'', fantastik sinemanın en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.



Serinin ilk iki yapımıyla milyonlarca seyirciye ulaşan ve son zamanların en beğenilen fantastik kitap uyarlamalarından olan filmin konusu şöyle:







''Edmund ile Lucy Pevensie, kuzenleri Eustace ve sadık dostları King Caspian ile kendilerini bir tablonun içine yerleştirilmiş halde Şafak Yıldızı gemisine konulmuş olarak bulurlar. Grup, kaderlerini etkileyecek bu inanılmaz keşif yolculuğuna doğru yelken açarken, hayal bile edemeyecekleri engellerle karşılaşırlar.''Türk sinemaseverler, bu hafta üç yeni filmi izleme imkanı bulacak.