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2 yeğenini öldüren Afgan amca her yerde aranıyor

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Merkez İbrahimpaşa Demir Hafız Caddesi'ndeki bir apartmanda  Afgan ailenin oturduğu dairede 3 yaşındaki Rustam Rahime ile 5 yaşındaki Sahar Rahime'nin  boğazları kesilerek öldürülmesi, annelerinin ise ağır yaralanması olayıyla i

08 Eylül 2017 14:55

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Merkez İbrahimpaşa Demir Hafız Caddesi\'ndeki bir apartmanda  Afgan ailenin oturduğu dairede 3 yaşındaki Rustam Rahime ile 5 yaşındaki Sahar Rahime\'nin  boğazları kesilerek öldürülmesi, annelerinin ise ağır yaralanması olayıyla ilgili amca R.R aranıyor.
Dün Nevşehir\'de meydana gelen olayda, boğazları kesilen 2 çocuğunun yanında yaralı olarak bulunan anne Buram Rahime ilk ifadesinde kendilerini kayınbiraderi R.R.’nin bıçakladığını söyledi. Anne Buram Rahimie yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından çocukların cansız bedenleri Nevşehir Belediyesi cenaze aracına konularak morga götürüldü. Annenin verdiği ifadeler doğrultusunda amca R.R.’nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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