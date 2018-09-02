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2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Hasan DÖNMEZ-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir parkta piknik yapan vatandaşlar, birer arka ayağı kesik, 2 yavru köpek buldu

02 Eylül 2018 17:36

Hasan DÖNMEZ-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir parkta piknik yapan vatandaşlar, birer arka ayağı kesik, 2 yavru köpek buldu. Yavru köpekler tedaviye alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi\'ndeki Türk Yıldızları Parkı\'nda meydan geldi. Parka pikniğe gelen vatandaşlar, çimlerin üzerinde bulunan 2 yavru köpek gördü. Her iki köpeğin de arka ayaklarından birinin kesildiği fark eden vatandaşlar, polis ve belediye yetkililerine haber verdi. Gelen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yavru köpekleri alarak tedavileri için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürdü.
Polis ekipleri yavru köpeklerin ayaklarını kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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