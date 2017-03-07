2 yaşındaki yılan oynatıcısı internet yıldızı oldu

Avustralya’dayaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, yılanlarla olan fotoğraflarıyla sosyal medyada yoğun ilgi topladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Avustralya’nın Gold Coast kentinde yılan oynatıcılığı işiyle uğraşan Tony ve Brooke çifti, 2 yaşındaki oğulları Jensen’ın da yılanlara yakın olarak yetiştiriyor.

Çiftin Instagram’da paylaştığı fotoğraflar da kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yılan oynatıcısı olarak anılan Jensen’ın yılanlarla olan fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.

Çiftin Instagram hesabından paylaştığı videolardan biri :