2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat'ı darbederek öldürdüğü iddia edilen üvey babaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat’ın darbedilerek öldürülmesiyle ilgili savcı mütaalasını açıkladı. Üvey baba Emre S.'ye ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise en az 10 yıl, anne F.K.'nın ise ‘suçu bildirmeme' gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Olay, Sakarya'nın Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018'de meydana geldi. 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma'nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazın ardından yeniden gözaltına alındı. Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi.

2 yaşındaki Esma Asel Kolat’ın ölümüyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.

Mütalaa açıklandı

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık anne F.K. katılmazken Esma Asel K.'nin babası Halit K., tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Emre S. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu olarak yargılanan sanık Emre S.'nin ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını, ayrıca anne F.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Tahliyesini talep etti

Duruşma sırasında söz alan tutuklu sanık Emre S., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Emre S., “31 aydır tutukluyum, tutuklu olmamın sebebi de daha önceden sicil kaydımın bulunması. Bana iftira atıyorlar. Adli Tıp Kurumu bile cinsel istismar olabilir diye varsayımla konuşuyor. Adalet vicdandır, benin de vicdanım rahat. Ben 31 aydır yanıyorum. Benim 9 yaşında kızım var. 24 gün evli kaldım, o sürede de Sakarya’da bile değildim. Ben kavga ederim ama kadına ve çocuğa şiddet katiyen uygulamam. Annem, babam ve kızım zor günler geçiriyorlar. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi. (İHA)