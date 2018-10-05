2 yaşındaki Tolga, uçurumun kenarında bulundu

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Tolga Pehlivan (2), yaklaşık 4 kilometre uzakta uçurum kenarında jandarma tarafından bulundu. Çocuklarına kavuşan aile sevinç gözyaşı döküp, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şavşat\'ın Yoncalı köyünde saat 09.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken gözden kaybolan Tolga Pehlivan için ailesi jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, köyde arama çalışmalarında bulundu. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla, saat 14.00 sıralarında Tolga, kaybolduğu noktadan 4 kilometre uzaklıkta uçurumun kenarında bulundu. Jandarma, Tolga\'yı ailesine teslem etti.

Çocuklarına kavuşan baba Taner Pehlivan ve anne Hikmet Pehlivan, sevinç gözyaşı döküp, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Evlatlarının bulunmasından mutlu olduklarını belirten Hikmet Pehlivan, \"Allah devletimize zeval vermesin. Olayı jandarmaya haber ettik. Jandarma ekipleri çok kısa bir sürede köyümüze gelerek arama faaliyetlerini başlattılar. Aramada, köyün merkezine oldukça uzak Değirmenler Mahallesi mevkisinde uçurum bir alanda çocuğumuz bulundu. Bütün yetkililerimize, jandarmaya ve bütün komşularımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok korktuk. Allah\'a şükür sorunsuz bir şekilde çocuğumuza kavuştuk\" dedi.



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