2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi dövdü

Manisa’nın Turgutlu İlçesi'nde, iki yaşındaki çocuğa göz kırptığı iddia edilen 45 yaşındaki A.Ö., çocuğun babası ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan A. Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına göz kırptı.

Kızına göz kırpan A.Ö.’yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı.

Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.’yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.