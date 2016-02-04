2 yaşındaki çocuk domuz gribinden hayatını kaybetti

Tunceli Halk Sağlığı Müdürü Musa Şahin, halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsünü tespit ettiği 2 yaşındaki kız çocuğunun, tedavisi için sevk edildiği Elazığ'da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Milliyet'in haberine göre Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana soğuk algınlığı, nefes alamama, yüksek ateş, boğaz ağrısı şikayetleriyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne 25 hastanın başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bu hastalardan H1N1 şüphesi taşıyan 19'undan numune alınarak Erzurum Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarına gönderildiğini ve 11 hastanın tetkikinin pozitif sonuçlandığını belirten Şahin, "Bu hastalarımızdan 9'u sıhhatle taburcu oldular. Maalesef 2 yaşındaki bebeğimiz sevk edildiği Elazığ'da yaşamını kaybetti. Bir hastamızın da halen Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor" dedi.

"Riskli guruplar grip aşısı yaptırsın"



Tunceli Devlet Hastanesine hasta başvurularının devam ettiğini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Burada özellikle kronik hastalıkları olan kalp, şeker, tansiyon rahatsızlığı, ileri yaş ve özellikle 65 yaş üstü, hamileler ve toplu alanlarda çalışan, riskli alanlarda çalışan özellikle sağlık personeli arkadaşlarımızın mevsimsel olarak gelen grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bunun özellikle bağışıklık sistemi koruyucu noktasında ciddi bir katkısı var ve halen grip aşılarını yaptırabilirler."

Şahin, bu virüs açısından Tunceli'de endişe edecek bir durumun olmadığını da belirterek, gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu sözlerine ekledi.