2 yaşındaki Çınar tankerin altında kaldı

Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Geriş Köyü’nde 2 yaşındaki Çınar Bozdağ, saklandığı bir akaryakıt tankerinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Oğlu arkadaşının kullandığı tankerin altında gözlerinin önünde hayatını kaybeden baba Muslu Bozdağ, sinir krizi geçirdi.

Yalıkavak Beldesi’ndeki Palmarina’da teknik personel olarak çalışan 33 yaşındaki Muslu Bozdağ, bugün saat 09.30 sıralarında Bodrum’a bağlı Geriş Köyü’nde, tanker şoförü arkadaşı 28 yaşındaki Ekrem Bayır ile karşılaştı. İki arkadaş ayak üstü sohbete başladı.

Bu sırada babasının elini bırakan Çınar Bozdağ, yanlarında oynamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika kadar süren sohbetin ardından Bayır, az ilerideki akaryakıt tankerine binip, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada tekerlerin bir şeyin üzerinden geçmesi üzerine duran Bayır, tankerin altına saklanan minik Çınar’ı ezdiğini görünce şoke oldu. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Oğlu gözlerinin önünde ezilen Muslu Bozdağ sinir kirizi geçirdi. Bozdağ’ı, acı haberi alarak gelen yakınmları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis, tanker şoförü Bayır’ı gözaltına aldı.

Bayır, “Minik Çınar’ın tankerin altına saklanabileceğine ihtimal vermedim. Çok üzgünüm. Babası çok yakın arkadaşım. Halen olayın şokundayımö dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Muslu Bozdağ’ın dün görev yaptığı marinada çekip, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaştığı oğlu Çınar’ın son fotoğrafları yürekleri dağladı.

Geçen 14 Mart’ta doğum günü kutlanan küçük Çınar’ın cenazesinin, bugün ikindide Geriş Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazesi Adlı TIP'a gönderildi

Çınar Bozdağ'ın cenazesi, akşam saatlerinde Geriş Köyü'ndeki evinin önüne getirildi. Tabutunun başında okunan duaların ardından küçük çocuğun cenazesi, akşamda kılınan cenaze namazı sonrası Geriş Mezarlığı'na götürüldü. Yakınlarının feryatları cenazede yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muslu Bozdağ oğlunun tabutuna sarılarak ağladığı görüldü. Anne Gülay Bozdağ'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Çınar Bozdağ'ın ölümü yakınlarının yanı sıra köy sakinleri de yasa boğdu. Yalıkavak Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Saruhan'ın da teyzesinin torunu olan Çınar Bozdağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.