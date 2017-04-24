2 yaşındaki Bulut'un ölüm nedeni yanlış teşhis mi?

Ailesinin 2012 yılında kusma ve tuvalete çıkamama şikâyetiyle hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Bulut Ulu'nun bağırsağındaki yırtığı tespit edemeyen 8 doktordan 4'üne açılan 'görevi kötüye kullanmak'tan açılan davadan 4 doktora 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı erteledi. Anne Gülcan Ulu ve baba Mehmet Uslu karara "Adalet yerini bulmadı. Ölüme neden olmanın cezası 5 aymış" tepkisini gösterdi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, İstanbul Şişli’de yaşayan Mehmet-Gülcan Ulu çiftinin oğlu Bulut, ikinci doğum gününü kutlamaya hazırlandıkları sırada rahatsızlandı. 10 Ocak 2012’de acil çocuk servisine götürülen Bulut’un kan ve idrar tahlilleri yapıldı, röntgenleri çekildi. Doktorlar durumun 'geçici' olduğunu söyleyerek aileyi eve gönderdi. Bulut’un şikâyetleri devam edince, ertesi gün tekrar aynı hastaneye götürüldü.

Yeni tetkikler yapan doktorlar, eski tahlilleri de inceleyerek yine aileyi evine gönderdi. Üçüncü gün küçük çocuğun karnında şişme olunca soluğu tekrar hastanede alan Ulu ailesine, Bulut’un idrar yollarında kum ve bağırsaklarında enfeksiyon olduğu söylendi. İlaç yazan doktorlar aileyi tekrar eve gönderdi.

Şişme ve kusma artınca kez hastaneye başvurdu

Bulut’un karnındaki şişme ve kusma artınca aile 13 Ocak’ta 4’üncü kez hastaneye başvurdu. Ancak bu defa küçük çocuğun ağzından dışkısı geldi ve minik kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Bulut’un durumunu soran Ulu ailesine çocuğun bağırsağının patlak olduğu, dışkısının vücut içine yayıldığı, karnından delik açılarak vücut içinde kalan dışkının temizlenmekte olduğu bilgisi verildi. Müdahaleye rağmen Bulut aynı gün hayatını kaybetti.

Ailenin şikâyeti üzerine 2014’te 8 doktor hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’tan dava açıldı. 2.5 yıl süren davadan geçen hafta karar çıktı. Doktorlardan C.I., A.E., R.B., B.S. 6’şar ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların geçmişini göz önüne alıp cezayı 5’er aya indirerek hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. 4 doktor ise beraat etti.

"Adalet yerini bulmadı"

Anne Gülcan Ulu, mahkemenin verdiği ertelemeli 5 aylık hapis cezasına isyan etti. Cezanın acısını daha da artırdığını belirten Ulu, “Ciğerim yanıyor. Verilen ceza çok az. Bir canın bedeli bu kadar mı olmalıydı?” dedi. Baba Mehmet Ulu ise “Adalet yerini bulmadı. Ölüme neden olmanın cezası 5 aymış” diyerek karara tepki gösterdi.