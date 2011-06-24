2 yaşındaki bebek tek başına 45 km gitti!

T24- İngiltere'de otobüse binen iki yaşında bir çocuk, tek başına 45 kilometre seyahat etti.













Çocuğun, otobüse hareket noktası olan Montgomery'de diğer yolcularla birlikte bindiği ve otobüs son durak olan Shrewsbury'e vardığında fark edildiği belirtiliyor.

Çocuğu bulan otobüs şoförünün hemen polise haber verdi, olayla ilgili sorgulanan iki kişi serbest bırakıldı.

Polis, çocuğa herhangi bir zarar gelmediğini ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Otobüs firmasının sorumlusu Nick Culliford, "Çocuk otobüse tırmandı ve aracın arkasına koştu. Yolcular, otobüse binenlerden birinin çocuğu diye düşünmüş olmalı diyor."

Culliford, otobüs Shrewsbury'e ulaştığında, şöförün 'burada çocuk var' uyarısı yaptığını ancak yolcuların 'benim değil' demesiyle durumun anlaşıldığını anlatıyor.

Culliford, şöförün bunun üzerine hemen polise haber verdiğini ifade ediyor.

Olayı araştıran polis müfettişi Jonathan Tatton, olayın son derece sıra dışı olduğunu ancak "çocuğa herhangi bir zarar gelmediğini ve böyle bir şeyin nasıl yaşandığının anlaşılması için soruşturma başlatıldığını" söyledi.

Yetkililer, polis soruşturması sona erene dek daha fazla bilgi veremeyeceklerini de ekledi.